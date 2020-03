KORONAVÍRUS Ničivý účinok zákernej nákazy: Po uvoľnení reštrikcií stúpla rozvodovosť

Týmto termínom začala WHO označovať masívnu záplavu informácií vyvolávajúcich úzkosť, a to pravdivých i nepravdivých, šírených na sociálnych sieťach. Psychologický dopad týchto správ má na mnohé páry ničivý účinok. Jedným z miest, kde zaznamenali nárast žiadostí o rozvod, je mesto Si-an. Úrady tam začali znovu normálne fungovať 1. marca a odvtedy dostali toľko žiadostí o rozvod, že ich budú spracúvať najmenej do konca marca.

ONLINE Koronavírus straší celý svet: Centrom nákazy je Európa, pozitívne správy z Číny

Podľa úradníka Wanga, ktorý pracuje v registračnom úrade v meste Si-an, bol nárast rozvodov čiastočne spôsobený prepuknutím epidémie koronavírusu- Manželské páry to donútilo tráviť veľa času spoločne, čo vytváralo konfliktné situácie. Podľa úradov žiadosť o rozvod podávajú väčšinou mladomanželia. "Majú tendenciu robiť impulzívne rozhodnutia a odmietajú ustúpiť, keď im navrhujeme, aby sa zaoberali svojimi problémami," uviedol úradník menom Lu.

Zdroj: SITA/AP/Chinatopix

Mnohí diskutéri na internete napísali, že o rozvod žiadajú manželia, ktorých zväzok bol tak či tak náchylný na rozpad, takže je logické, že sa nedokázali vyrovnať s ťažkosťami spôsobenými izoláciou, vrátane narušenia svojej rutiny, obáv o ekonomickú situáciu rodiny, či zosilnenia stavu úzkosti a depresie.

Antoine Bondaz, francúzsky špecialista na Čínu, si však myslí, že zákaz vychádzania nie je hlavnou príčinou zvýšeného počtu podaných žiadostí o rozvod v Číne. Poukazuje na to, že tento jav sa pravidelne opakuje vždy po oslavách lunárneho Nového roka, ktoré sa tento rok konali mesiac pred uzavretím mnohých čínskych regiónov.