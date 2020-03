Takto sa bojuje s KORONAVÍRUSOM! VIDEO českých hasičov vyčarovalo úsmevy v pochmúrnych časoch pandémie

Zdroj: reprofoto:Facebook-Záchranný útvar HZS ČR

PRAHA - Od nedele brázdia na autobuse Hasičského záchranného zboru európske diaľnice. Do domoviny dovážajú českých občanov. Absolvovali jedenásť jázd do Viedne, Mníchova či Frankfurtu. No napriek všetkému ich podľa videa, ktoré zverejnili, neopúšťa pozitívne myslenie. Aj takto môže vyzerať boj s obávaným koronavírusom!