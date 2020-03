KORONAVÍRUS Výrazný pokles znečistenia ovzdušia v severnom Taliansku: VIDEO ako dôkaz!

Už počas minulých týždňov aj samotná NASA evidovala pokles znečistenia v dôsledku koronavírusu. To bolo pozorovateľné aj v oblasti Číny, kde nákaza prepukla prvotne. Istý pracovník Fei Liu, ktorý sa v NASA venuje kvalite ovzdušia, povedal, že je to prvýkrát, čo videl taký dramatický pokles znečistenia v takej širokej oblasti kvôli konkrétnej udalosti. Severné Taliansko je zrejme po Číne v podobnej situácii. O situácii v Taliansku dokonca informuje aj web The Science Times.

Comparing images from single days is suggestive at best. For ex, day selection is important there is more activity during weekdays than in weekends. Here are displayed two weekend days one-month apart. The decrease is clear. Yet this needs to be with independent obs networks. https://t.co/LqK2b3Vn9H pic.twitter.com/rwpFjSJDJT