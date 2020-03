Na Slovensku prísne opatrenia a v Británii? Neuveriteľné: Preplnené koncerty aj maratón

Vo Veľkej Británii potvrdili vyše 1300 pozitívnych prípadov na COVID-19. Zahynulo už 35 ľudí. Oproti Slovensku, ktoré preventívne zatvára školy, niektoré hraničné priechody a žiada občanov, aby zostali doma, ide o hrozivé čísla. Šokujúci je najmä laxný prístup britskej vlády, ktorý si vyslúžil poriadnu kritiku.

Takmer žiadne opatrenia

Na ostrovoch nepanujú žiadne relevantnejšie opatrenia proti šíreniu nákazy. Johnsonova vláda vysvetľuje občanom, že zatiaľ úplne stačí, ak si budú poriadne umývať ruky mydlom a zostanú radšej týždeň doma, ak začnú mať ťažký kašeľ a vysokú teplotu.

Hlavný vládny poradca pre oblasť vedy a tiež šéf britského zdravotníckeho systému sú tiež proti tomu, aby sa v tejto fáze zakazovali akékoľvek verejné zhromaždenia či akcie. Britská vláda dokonca zatiaľ ani nežiada občanov, aby zachovávali od seba akýkoľvek odstup.

Zastavte ich, kričí zvyšok sveta

A Briti vládne odporúčania poslúchajú. Naďalej chodia veselo do barov, užívajú si koncerty, zúčastňujú sa protestov. Dôkazom sú videá a snímky, ktoré nájdete aj na sociálnych sieťach.

Našinci nosia rúška a spoločnosti známych sa radšej vyhýbajú. V Británii ľudia neváhajú zájsť na demonštráciu.

Žena oblečená ako predsedníčka Dolnej snemovne na demonštrácii o rozpočte. Fotené v Londýne 11. marca.

Koronavírus neodradil ľudí ani od koncertu. Skupina Stereophonics si už vyslúžila prezývku Coronaphonics. Ľudia smutne poznamenali, že turné by mali premenovať na Coronatour 2020.

Pod videami, ktoré skupina zverejnila na svojej facebookovej stránke, pribúdajú stovky kritických komentárov. "Som Talianka a doma som uväznená už mesiac. Šokuje ma vaše správanie," napísala Melania. "Prosím, zastavte tie koncerty. Toto nie je vtip. Prosím, pre vašich starých rodičov," okomentoval Pierrick video z nedele.

V anglickom meste Bath sa 15. marca uskutočnil polmaratón. Bežci prišli aj napriek hrozbám z pandémie koronavírusom. Fotografia hovorí za všetko, športovci boli hlava na hlave.

Deň predtým organizátori zverejnili stanovisko na sociálnej sieti, kde vysvetľovali svoje rozhodnutie podujatie nezrušiť. Uviedli, že situáciu podrobne monitorovali. Riziko infekcie je na podujatiach, ktoré sa konajú na čerstvom vzduchu, podľa nich nízke. Nevidia teda žiadne dôvody na to, aby sa masové podujatie neuskutočnilo. "Teraz je príliš neskoro na zrušenie alebo odloženie podujatia," napísali s tým, že všetko je pripravené a bežci už postupne prichádzajú do mesta.

Kráľovná Alžbeta II. má 93 rokov. Na tradičné oslavy Dňa Commonwealthu, ktoré sa uskutočnili 9. marca, ale dorazila bez rúška. Neskôr sa síce hovorilo aj o tom, že preventívne opustí Buckinghamský palác, no magazín People neskôr túto správu dementoval.

Panovníčka síce odišla na víkend do svojej rezidencie vo Windsore, no tento týždeň by sa mala vrátiť do Londýna. Kráľovská rodina však postupne ruší viaceré plánované cesty, a to "z praktických dôvodov za súčasných okolností."

Po tom, ako sa objavili prvé prípady úmrtí v Británii, tváre ľudí v centre Londýna zahalili rúška. V meste, kde sa denne premelie obrovský počet turistov aj domácich, však každý na takúto ochranu nemyslí. Nechránia sa ani v prostriedkoch hromadnej dopravy.

Mnohí Briti sa ľahostajného prístupu vlády k celej situácii desia. Poučme sa z toho, čo sa deje v Taliansku, pripomínajú. Iní pokračujú v bežnom živote, akoby sa nič nedialo.

Samoizolačná únava

Obavy odborníkov aj verejnosti sa v sobotu pre BBC snažil zmierniť hlavný vedecký poradca Johnsonovej vlády Patrick Vallance, jeho odpovede však pravdepodobne vyvolajú údiv u nejedného odborníka zo štátov kontinentálnej Európy, kde vládne zhoda v potrebe prijímať a presadzovať tvrdé opatrenia.

Podľa Vallanceho britské počítačové modely ukazujú, že krajina je teraz ešte len v úvodnom štádiu šírenia nákazy, epidémia sa začne prudko šíriť o štyri týždne a svoj vrchol dosiahne medzi desiatym a štrnástym týždňom odteraz. Preto by podľa neho nebolo správne, keby vláda vyzývala občanov na separáciu a na zotrvávanie vo svojich domovoch už teraz.

Vallance sa totiž zrejme najviac zo všetkého obáva javu zvaného "samoizolačná únava" a toho, že občania by pri príliš dlhej izolácii mohli prepadávať depresiám. Tvrdí, že sa o tom zhováral aj so šéfom britského zdravotníckeho systému Chrisom Whittym a ten s jeho názormi údajne súhlasí.