Najmladšia obeť koronavírusu vo Veľkej Británii: Nick Matthews bol policajnou legendou

BRISTOL – Manželka policajného dôstojníka so zlomeným srdcom vzdáva hold čestnému a statočnému mužovi, otcovi a svojmu najlepšiemu priateľovi. Zomrel vo veku 59 rokov, čím sa stal doteraz najmladšou obeťou koronavírusu v Británii.

V priebehu jediného dňa – soboty – sa počet obetí zvýšil o 14, až na 35. Nick Matthews, ktorý mal aj iné zdravotné ťažkosti, zomrel v sobotu skoro ráno v kráľovskej nemocnici v Bristole. Okrem infikovania koronavírusom trpel závažným ochorením srdca. Z práce policajného dôstojníka odišiel pred 10 rokmi po infarkte.

Jeho zdrvená žena Mary včera napísala na Facebooku: „Dnes ráno o 3:00 som stratila svojho životného partnera a spriaznenú dušu, ale predovšetkým svojho najlepšieho priateľa. Charlotte, Ben a ja sme nesmierne hrdí na to, že v našom živote bol tento veľký človek. Naša rodina je v súčasnosti v izolácii, kým nebudú známe výsledky testov na koronavírus. Keď budeme mať ďalšie informácie, niekto z nás ich tu uverejní. Viem, že niektorí z vás by nás chceli navštíviť, ale prosím, pre bezpečnosť vás a vašich rodín to nerobte, kým nebudeme vedieť, že nie sme infikovaní.“

Zdroj: FB/N. M.

Manželia Matthewsovci sa nedávno vrátili z dovolenky vo Fuerteventure, odleteli 22. februára a 29. februára sa vrátili. Vo svojom poslednom príspevku na Facebooku Nick Matthews opísal oslavu svojich narodenín v obľúbenom turistickom stredisku.

Denník Nailsea People uviedol, že policajtovi vo výslužbe bol diagnostikovaný zápal pľúc v bristolskej nemocnici a po zistení ďalších príznakov koronavírusu bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti. Pani Matthewsová uviedla pre Nailsea People: „Ľudia, ktorí sa počas posledných dvoch týždňov stretli s Nickom alebo so mnou, sa musia izolovať a poradiť sa telefonicky s lekárom.“ Jeden z Matthewsových priateľov ho na Facebooku označil za „skutočnú legendu polície oblastí Avon a Somerset“.

Ošetrujúci lekár z bristolskej nemocnice povedal, že „hoci test bol pozitívny, až po pitve budeme môcť povedať, či bol koronavírus príčinou jeho smrti. Nechcem vyvolávať paniku, chcem len, aby ľudia prijali ďalšie preventívne opatrenia.“

Počet prípadov nákazy sa zvýšil o vyše 200 na 1 372, oznámil v nedeľu popoludní britský Úrad zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Celkovo bolo vo Veľkej Británii testovaných 40 279 ľudí.