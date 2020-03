Šokujúca správa z Prahy! Taxikár nakazil koronavírusom desať ľudí, ďalších 96 je v karanténe

Ešte v utorok večer popisoval vodič Uberu, ako nový typ koronavírusu pôsobí na jeho telo. V stredu večer však skončil podľa námestníka ministra zdravotníctva Romana Prymulu na jednotke intenzívnej starostlivosti v Nemocnici na Bulovke: „V jednom prípade došlo ku zhoršeniu, je to v kategórii zhoršenie vyžadujúce JIS,“ uviedol pre televíziu Nova námestník. O deň neskôr Nemocnica Na Bulovke uviedla, že mužov stav navyše komplikuje chronické ochorenie.

Všetci pasažieri, ktorých vodič viezol, skončili podľa premiéra Andreja Babiša v karanténe: „Vypátrali sme 96 ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu. Všetci sú v karanténe, u dvoch čakáme na vzorky,“ uviedol v televízii Nova Babiš s tým, že ide o zákazníkov z Nemecka.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Len nádcha, ale potom kolaps

„Hlavný rozdiel oproti klasickým chrípkam alebo angínam je taký, že ten nástup je neskutočne rýchly. Najskôr to bolo všetko v pohode. Poviete si, že je to len nádcha, a zrazu príde kolaps,“ uviedol už v utorok pre televíziu sám vodič. Nakaziť sa mohol práve od turistov z Nemecka, ktorých ubytoval. Okrem taxikárčenia totiž aj prenajíma byt prostredníctvom Airbnb. „Zostanete doma dva dni, potom idete do práce, pretože sa vám uľaví. V piatok som šiel znova voziť. Jazdil som asi päť hodín a potom mi obrovsky vyletela teplota. Odvozil som asi 50 jázd, pričom niekedy boli dvaja alebo traja klienti naraz,“ popísal, ako fungoval predtým, než sa dostal na Bulovku s podozrením na nákazu. Teraz leží na JIS-ke.