Japonský politik sa ospravedlnil za to, že predával rúška na online dražbe

TOKIO - Japonský politik Hirojuki Morota sa ospravedlnil v pondelok za to, že predajom rúšok na internetovej dražbe zarobil v prepočte 74.570 eur, zatiaľ čo táto ázijská krajina v období šírenia nového koronavírusu rieši nedostatok týchto tvárových masiek. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Morota, člen zhromaždenia v prefektúre Šizuoka na najväčšom japonskom ostrove Honšú a majiteľ importnej firmy, bránil svoje rozhodnutie na tlačovej konferencii vysielanej v televízii. Priznal však, že jeho krok bol zle načasovaný. Politik dodal, že balíky s rúškami, niektoré obsahujúce 2000 kusov, predával na internete v období jedného mesiaca na desiatkach dražieb a zarobil v čistom 8,88 milióna jenov (74.570 eur).

Každý balík predal za cenu od 34.000 do 170.000 jenov (285 až 1430 eur), povedal Morota miestnym médiám. Morota uviedol, že rúška kúpil pred desiatimi rokmi v Číne za 15 jenov (0,13 eura) za kus - alebo 30.000 jenov (cca 252 eur) za balík obsahujúci 2000 rúšok. "Boli to inventárne predmety, ktoré boli v mojej firme uskladnené celé roky. Nie je to tak, že som zarobil nepoctivé peniaze," vyjadril sa politik. "Ale ako člen zhromaždenia prefektúry viem, že mám morálnu zodpovednosť," dodal.

Ospravedlnenie prišlo po tom, čo Morota čelil búrke kritiky za predaj rúšok a za tvrdenia, že ceny na aukcii mali trhovú hodnotu. Internetoví užívatelia sa dlho sťažujú, že na trhu nie je dostatočná zásoba rúšok, a šíria sa špekulácie, že niektorí ľudia vykúpili dostupné zásoby, aby ich znovu predali za vyššiu cenu.

Vláda japonského premiéra Šinzóa Abeho požiadala internetové aukčné služby, aby odrádzali od predaja predmetov ako rúška a dezinfekčné prostriedky, čím sa zastaví stúpanie ich cien a "zdieranie" zákazníkov.

Morota oznámil, že odstúpi z vedenia firmy a tento najvyšší manažérsky post odovzdá manželke, ale ponechá si verejný úrad. Politik doplnil, že s miestnou vládou diskutuje o tom, že zisky z predaja rúšok daruje.