ONLINE Koronavírus naberá silu: Ďalší prípad infekcie v Česku, Poľsko hlási prvého nakazeného

10:00 Čína nasadila do boja proti koronavírusu aj dezinfekčné roboty, smart prilby či pokročilý softvér na rozpoznávanie tvárí. K tomuto kroku vyzval prezident Si Ťin-pching. Firma Pudu Technology vyrábajúca roboty pre gastronomický priemysel nainštalovala vo vyše 40 nemocniciach po celej krajine svoje produkty pomáhajúce zdravotníckemu personálu. Drony spoločnosti MicroMultiCopter zase prevážajú lekárske vzorky. Zdroj: Getty Images 9:55 Na infekčnom klinickom oddelení Fakultnej nemocnice v Zielonej Góre je ďalší človek podozrivý z nákazy koronavírusom. "Ich stav je dobrý, nedeje sa nič zlé," ubezpečil Jacek Smykał, vedúci oddelenia. Pacienti sa vrátili do Poľska z krajín, kde sa vyskytli ohniská koronavírusu. Druhý pacient s podozrením na koronavírus je litovský vodič kamióna, ktorý sa vrátil z Talianska.

9:50 Po ďalších dvoch pozitívnych testoch potvrdených v Škótsku sa počet nakazených vo Veľkej Británii zvýšil na 53. Úrad zdravotníctva v Škótsku zatiaľ nevie, či sú dva nové prípady koronavírusu spojené s prvým prípadom v Tayside.

9:45 Rakúsko hlási tri nové prípady. V súčasnosti je tam infikovaných 27 osôb. Počet pacientov s koronavírusom v Rakúsku sa zvyšuje každý deň. Nákazu potvrdili už v 76 krajinách, v absolútnom počte je Rakúsko na 23. mieste. Vláda dnes konzultuje ďalšie kroky.

9:40 Sedemnásť Talianov v Indii bolo pozitívne testovaných na koronavírus. Najprv sa potvrdil u dvoch ľudí z 23-člennej skupiny turistov v západoindickom štáte Radžastan, ktorí do krajiny prišli vo februári. Zvyšných 21 ľudí bolo v utorok umiestnených do karantény v špeciálnom zariadení v indickom hlavnom meste Naí Dillí.

9:35 Čínske úrady uviedli, že v utorok v Pekingu v stredu ráno (miestny čas) bolo 119 nových prípadov. V utorok zomrelo na koronavírus 38 ľudí, čo je o sedem viac ako v predchádzajúci deň.

9:30 V Prahe sa vyskytol nový prípad výskytu koronavírusu. Ide o matku dieťaťa základnej školy v Prahe 6. Vybrané triedy spomínanej školy preto budú dočasne zatvorené, informoval v stredu primátor Zdeněk Hřib.

9:15 Muž (25) odpadol v utorok popoludní na chodníku v newyorskej štvrti Flushing v časti Queens. Previezli ho do Presbyteriánskej nemocnice v Queens. Muž mal na tvári rúško, ale nie je jasné, či ho mal pre koronavírus. Doteraz má štát New York dva potvrdené prípady koronavírusov, žiadny však v Queense. Flushing je známa čínska etnická enkláva a železničný uzol. 9:00 Cestujúci, ktorý prišiel minulý mesiac do Austrálie, bol pozitívne testovaný na koronavírus. Lietadlo, ktoré malo dnes vzlietnuť zo Sydney, bude preto podrobené hĺbkovému čisteniu. Cestujúci budú presmerovaní na najbližší dostupný let. Infikovaný cestujúci prišiel do Austrálie 28. februára, ale letecká spoločnosť Qantas bola o výsledku jeho testu informovaná až dnes ráno. Nie je známe, či sa koronavírus dá prenášať letmi.

8:45 Koronavírus je už v Poľsku. Prvý prípad osoby infikovanej koronavírusom potvrdil na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Łukasz Szumowski. Pacient z provincie Lubuskie je vo Fakultnej nemocnici v Zielonej Góre. Pricestoval z Nemecka, kde sa zrejme nakazil, ale cíti sa dobre.



Čínske úrady uviedli, že v utorok v Pekingu v stredu ráno (miestny čas) bolo 119 nových prípadov. V utorok zomrelo na túto chorobu 38 ľudí, čo je o sedem viac ako predchádzajúci deň.