Nemocnica čelí kritike: Zúfalá matka so synom dve hodiny v čakárni, omdlieval!

Syn tejto zúfalej matky mal vysoké horúčky už začiatkom týždňa. "V utorok popoludní už mal horúčku 39,9 a vzhľadom na to, čo sme sledovali v médiách, sme mali obavu," povedala pre televíziu Nova nešťastná matka.

Matka, hovorí, že synovi horúčka neklesala Zdroj: reprofoto tn.cz

Jeho stav sa začal zhoršovať aj v nemocnici

Mladíka priviezli do pražskej nemocnice Na Bulovce v stredu. Po samotnom vyšetrení skončil tínedžer v domácej karanténe. Jeho stav sa ale zhoršoval, bol transportovaný do nemocnice, kam ho nasledovala aj matka. "Ja som prišla v závese za nimi, no napokon som syna našla v čakárni, kde sedel na lavičke. Po príchode sestry sme sa dozvedeli, že pani doktorka tam nie je a príde najskôr o hodinu," popisovala smutná matka chorého syna.

Zdroj: reprofoto tn.cz

Zdravotná sestra sa potom podujala mladíkovi zobrať krv. Po tomto kroku však museli podľa slov matky zostať v čakárni až neskutočné dve a pol hodiny. Počas tohto času sa zdravotný stav syna zúfalej matky zhoršil. Horúčka vraj neklesla a nikto sa o jeho stav nezaujímal. "Syn bol v stave, že sa postavil a začal omdlievať," popisovala žena.

Zdroj: reprofoto tn.cz

Lekárka po vyšetrení povedala matke, že ide pravdepodobne o bežnú chrípku. "V tejto situácii by som očakávala, že tam bude oveľa viac zdravotníckeho personálu, ktorý bude v pohotovosti," uzavrela nespokojná matka.

Na svete sa počet úmrtí zvýšil na 2 804 ľudí, nakazilo sa viac, ako 82-tisíc jedincov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v stredu po prvýkrát od začiatku vypuknutia choroby objavilo viac potvrdených prípadov nákazy ako v Číne. Odborníci sa obávajú pandémie.