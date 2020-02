Tragický pád do rieky: Svadobčania sa tešili na obrad, namiesto veselice ich čakala smrť

RADŽASTAN – Desiatky ľudí zomreli v indickom okrese Bundi po páde autobusu do rieky K incidentu došlo na diaľnici Kota Dausa. Autobus prepravujúci cestujúcich sa chystal na svadbu.

Dvadsaťštyri ľudí zomrelo v štáte Radžastan v časti Bundi po tom, čo autobus spadol do rieky. Autobus plný cestujúcich, ktorý mieril na svadbu, spadol do rieky Maze v okrese Bundi. K incidentu došlo na diaľnici Kota Dausa. Podľa zdrojov prepravoval autobus okolo 30 cestujúcich. Päť z nich bolo vážne zranených, previezli ich do neďalekej nemocnice. Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa.