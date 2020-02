PRÁVE TERAZ Auto vrazilo do karnevalového sprievodu v Nemecku, hlásia 30 zranených

Auto vrazilo do davu ľudí v nemeckom meste Volksmarsen neďaleko Kasselu v Nemecku. Vodič podľa polície konal zrejme zámerne. Nemecké ministerstvo vnútra nevylúčilo, že mohlo ísť o útok. Informácie priniesol denník Die Welt. "Predpokladáme, že išlo o úmyselný čin," povedal hovorca polície, podľa ktorého zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o politicky motivovaný čin.

Šéf polície vo Frankfurte nad Mohanom Gerhard Bereswill uviedol, že zranenia utrpelo 30 ľudí. Siedmi z nich sú ťažko zranení, dodal. Vodiča polícia ihneď zatkla. Polícia tvrdí, že zatiaľ nedostala hlásenie o úmrtiach a nemá ani presný počet zranených. Na určenie príčiny udalosti je podľa nej tiež ešte skoro.

Zdroj: Repro foto YouTube/Fun Videos

K incidentu, pri ktorom boli zranené aj malé deti, došlo zhruba o 14.30 h. Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na bezpečnostné kruhy, sedel za volantom mercedesu kombi 29-ročný občan Nemecka. Po incidente boli z dôvodu zvýšenej opatrnosti zrušené všetky karnevalové sprievody v Hesensku. Informovalo o tom hesenské policajné prezídium, ktoré citoval denník Süddeutsche Zeitung.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2020

Svedkovia však opísali, že vodič v pondelok okolo 14:30 obchádzal bariéru a potom sa rozbehol na plný plyn smerom k davu. Svedkovia tiež mali dojem, že vodič sa zameral predovšetkým na deti, to sa však ešte nepotvrdilo.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs — Xy5Z8 (@Xy5Z89) February 24, 2020

Na mieste nehody sú starosta mesta Volkmarsen, Hartmut Linnekugel a okresný správca Dr. Reinhard Kubat. V areáli sa nachádzajú desiatky záchranárov a pohotovostných lekárov, hasiči, pričom pribúda stále viac a viac pohotovostných vozidiel. Na mieste pristál aj vrtuľník.

#BREAKING Car plows into crowd in the German town of Volkmarsen, reports of at least 15 people injured who were taking part in a parade, the driver has been arrested. #Volkmarsen pic.twitter.com/xOh0PYzFMF — Breaking News (@NewsAlertUK_) February 24, 2020

Svedok povedal pre Bild, že nahnevaní ľudia bežali smerom k vodičovi so zdvihnutými päsťami a polícia ho musela chrániť. Ako doplnila agentúra Reuters, oslavy karnevalu sú mimoriadne obľúbené v častiach západného Nemecka, najmä v Kolíne nad Rýnom, Düsseldorfe či v Mainzi. Na pouličných sprievodoch sa zúčastňujú desiatky tisíc ľudí.

Presné pozadie incidentu nateraz nie je jasné. Severohesenská polícia vyzvala ľudí, aby sa vyhli špekuláciám o príčine incidentu na sociálnych médiách. Volkmarsen je malé mesto s približne 6800 obyvateľmi nachádzajúce sa v okrese Waldeck-Frankenberg. Od Kasselu je vzdialené zhruba 30 kilometrov.