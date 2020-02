Desivá bilancia! VIDEO Auto vrazilo do davu a zranilo vyše 50 ľudí, medzi nimi množstvo detí

Auto v pondelok vrazilo do davu ľudí v nemeckom meste Volksmarsen neďaleko Kasselu v Nemecku

Zdroj: SITA/Uwe Zucchi/dpa via AP

VOLKMARSEN - V Nemecku auto vrazilo do karnevalového sprievodu. Pri incidente sa zranilo vyše 50 ľudí, medzi ktorými je množstvo detí, niektoré sú zranené vážne. Na svedomí to má 29-ročný Maurice P., ktorý podľa polície konal úmyselne. Incident vyšetrujú ako pokus o vraždu, keďže neexistuje dôkaz, že by išlo o politicky motivovaný akt.