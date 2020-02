Greta nevzdáva boj za klímu: Už žiadne prázdne slová, aktivistka apelovala aj na staršie generácie

ŠTOKHOLM - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová vyzdvihla v piatok mladých ľudí za to, že sú v boji za životné prostredie nositeľmi nádeje, a staršie generácie vyzvala, aby sa v tomto smere viac angažovali. Vyjadrila sa tak na piatkovom klimatickom proteste v Štokholme, napísala agentúra DPA.

"Nechceme už počúvať ďalšie prázdne slová a sľuby od tých, ktorí predstierajú, že našu budúcnosť berú do úvahy," povedala. "Neakceptujeme to, že sa na mládež pri diskusiách o budúcnosti zabúda, a preto (v piatok - pozn.) nejdeme do školy a budeme v tom pokračovať až dokým tí pri moci nespravia, čo je potrebné pre záchranu našej budúcnosti," dodala táto 17-ročná aktivistka.

Zdroj: SITA/AP/Ali Lorestani/TT News Agency

Klimatická kríza je stále takmer úplne ignorovaná

Piatkový klimatický protest bol od mája vôbec prvým v Štokholme, na ktorom sa Greta Thunbergová zúčastnila, keďže odvtedy veľa cestovala po svete. Thunbergová si na piatkovej demonštrácii vyslúžila potlesk vyhlásením, že si "nevie predstaviť lepší spôsob, ako osláviť deň svätého Valentína" než práve účasťou na proteste. "Klimatická kríza je stále takmer úplne ignorovaná, hoci veda je (v tomto smere) krištáľovo jasná," povedala.

Mladá Švédka sa ešte v auguste preplavila z Anglicka do USA na jachte s nulovými emisiami. V septembri potom vystúpila na klimatickom summite OSN v New Yorku, kde vo svojom prejave ostro skritizovala svetových lídrov za nedostatočné úsilie pri riešení problémov životného prostredia. Následne sa zúčastňovala tiež na klimatických protestoch v USA i Kanade. Vystúpila aj na decembrovom klimatickom summite OSN v španielskej metropole Madrid a v januári zase na Svetovom ekonomickom fóre v švajčiarskom Davose.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

Vlna protestov

Minulý týždeň Thunbergová demonštrovala za záchranu klímy v obci Jokkmokk na severe Švédska spoločne s tamojšími príslušníkmi menšiny domorodého obyvateľstva Saamov. Na budúci piatok by aktivistka mala navštíviť severonemecké mesto Hamburg.

Thunbergová sa stala známou po tom, ako od augusta 2018 denne protestovala pred švédskym parlamentom, pričom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Mladých ľudí na celom svete tým inšpirovala k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť". V pravidelných piatkových protestoch, ktoré ona sama označuje ako "školské štrajky za klímu", pokračuje dodnes, pričom uviedla, že aktuálny štokholmský bol v poradí už jej 78. piatkovým protestom.