Pekelný let bez prerušenia: Štyria cestujúci v lietadle spoločnosti Ryanair skolabovali na palube!

EDINBURG – Shaun Pinkerton (27) nastúpil do lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z Budapešti do Edinburgu. Krátko po vzlete ho zachvátila slabosť a skolaboval rovnako ako traja ďalší spolucestujúci. Jedna z nich, tínedžerka dokonca potrebovala resuscitáciu!

Rekreanti sa v nedeľu večer vracali z Budapešti do Edinburgu. Zrazu sa v lietadle začali problémy. Shaun Pinkerton uviedol, že už počas vzletu sa na palube spustil zvukový alarm, ale lietadlo podľa plánu vyštartovalo o 21.50. Asi hodinu po vzlete odpadlo 17-ročné dievča a potrebovalo umelé dýchanie. Potom omdlel druhý a tretí človek, napokon aj Shaun Pinkerton. Uviedol, že keď sa prebral z bezvedomia, mal pocit, že vidí scénu z nejakého filmu. „V uličke stáli ľudia, ktorí dávali odpadnutým umelé dýchanie, a mali so sebou obrovské kyslíkové fľaše. Ja som bol bezvládny a potreboval som kyslíkovú masku. Potom som dostal šok a úplne som sa roztriasol.“ Let však napriek tomu nebol odklonený na najbližšie letisko. Namiesto toho posádka vytiahla kyslíkové fľaše, aby pomohla postihnutým cestujúcim, ktorí sedeli v prednej a strednej časti lietadla. Shaun Pinkerton tiež odpadol Zdroj: FB/A. C.

Pinkerton, vedúci autodielne z Edinburgu bol pred dramatickým letom na štvordňovej dovolenke s priateľmi. V nasledujúcich mesiacoch má rezervované výlety do Poľska a Madridu. „Som mladý, často lietam a vždy je všetko v poriadku. Pri tomto lete sa však stalo niečo vážne, ľudia sa obávali, že na palube nie je dostatok kyslíka,“ uviedol Pinkerton. Vďaka tomuto incidentu dostal strach a nevie, či ešte niekedy nastúpi do lietadla, no dodal, že už podal sťažnosť na spoločnosť Ryanair. Zdroj: pixabay.com

Hovorca leteckej spoločnosti Ryanair uviedol pre denník The Independent: „Posádka tohto letu z Budapešti do Edinburgu (31. januára) požiadala o lekársku pomoc po pristátí potom, čo na palube skolabovali dvaja pasažieri. Lietadlo pristávalo normálne a zdravotníci si prevzali týchto klientov, aby sa o nich postarali.“ Ryanair zdôraznil, že s lietadlom bolo všetko v poriadku a nedošlo k poruche.

Letisko v Edinburgu potvrdilo, že posádka požiadala o poskytnutie prvej pomoci, zdravotníci čakali na letisku už pred pristátím lietadla.

Ryanair na žiadosť o detaily o "pekelnom lete" zatiaľ nereagoval.