Výbuch plynovej fľaše si vyžiadal 11 obetí: Explózia nastala v továrni na výrobu parfumov

Svedkovia pre agentúru The Associated Press uviedli, že počuli veľký výbuch a do niekoľkých minút plamene pohltili celú budovu. Hasiči neskôr oznámili, že majú situáciu pod kontrolou a vo vnútri nenašli nikoho nažive. Podobné prípady sú v krajine celkom časté. Dôvodom je najmä nedodržiavanie bezpečnostných predpisov.