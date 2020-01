Brutálna noc v Amerike: V baroch vyčíňali dvaja strelci, hlásia štyroch mŕtvych

Priamo v klube bol zastrelený 21-ročný muž. Ďalšia osoba zomrela pri prevoze do nemocnice, informoval šéf miestnej polície William McManus. U zranených ide o návštevníkov klubu. Predpokladaný páchateľ je na úteku.

Zdroj: SITA/KSAT via AP

Podľa McManusa sa v čase streľby, okolo 20.00 h miestneho času, konal v klube koncert. Počas neho došlo k hádke a najmenej jedna osoba spustila streľbu. Medzi obeťami má byť aj 21-ročný mladík. Polícia zatiaľ nepozná identitu ani vek mŕtvych a zranených, respektíve páchateľa či páchateľov.

V americkom Kansas City v Missouri zomreli počas inej streľby pred barom dvaja ľudia a ďalších 15 je zranených. Prípad sa stal v nedeľu krátko pred polnocou. Medzi mŕtvymi je žena, ktorú našli na parkovisku, a strelec, ktorého zabila ochranka baru.

At least two people are dead, and as many as 15 others hurt, after a shooting at a nightclub in Kansas City, Missouri.​ https://t.co/18K3jiXwOH