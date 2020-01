Rodiny obetí zostrelenia lietadla dostanú odpovede, povedal kanadský premiér Trudeau

Trudeau sa podľa vlastných slov dozvedel, že mnohé z obetí prišli do Kanady hľadať nové príležitosti pre svoje rodiny, tieto rodiny však teraz zachvátil smútok i rozhorčenie. A hoci táto tragédia zasiahla najmä iránsko-kanadskú komunitu, je to tragédia pre celú Kanadu. "Chceme ubezpečiť všetky rodiny a všetkých Kanaďanov, že sa neuspokojíme, pokým nebudeme mať odpovede," vyhlásil premiér. "Neuspokojíme sa, pokým nebude spravodlivosť a vyvodenie zodpovednosti."

Ukrajinské civilné lietadlo zasiahla iránska raketa minulú stredu po štarte z Teheránu. O život prišlo všetkých 176 ľudí na palube vrátane 57 Kanaďanov, prevažne členov iránskej komunity. Do Kanady cestovalo 138 pasažierov tohto lietadla. Irán v sobotu priznal zostrelenie s tým, že išlo o omyl. Po Kanade sa v nedeľu konali aj ďalšie spomienky. Vo Vancouveri minister obrany Harjit Sajjan tiež označil pád lietadla za tragédiu pre celú krajinu. Na Torontskej univerzite mnohí počas podujatia plakali pri čítaní mien obetí vrátane ročného dieťaťa.

Zdroj: FB/T. T.

Viackrát sa tiež ozval potlesk, keď rečníci a politici hovorili, že voči Iránu bude vyvedená zodpovednosť. V sobotu do Iránu dorazili traja členovia kanadského tímu rýchleho nasadenia, aby tam vytvorili operačné stredisko kanadskej vlády.

Minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne v nedeľu oznámil, že Irán vydal víza ďalším šiestim členom tohto tímu. Do krajiny by mali pricestovať v pondelok a ich úlohou bude okrem iného poskytovať konzulárnu pomoc rodinám obetí. Víza dostali aj dvaja experti kanadského úradu pre bezpečnosť dopravy, ktorých chce vyslať do Iránu aj druhú skupinu vyšetrovateľov špecializujúcich sa na tzv. čierne skrinky.