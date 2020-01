Štrajkujúci obmäkčili vládu, tá je ochotná návrh stiahnuť: Francúzi nechcú pracovať do 64 rokov

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori

PARÍŽ - Francúzska vláda je ochotná stiahnuť svoj návrh, aby sa zákonný vek odchodu do dôchodku zvýšil z terajších 62 na 64 rokov. Zástupcom odborových organizácií to listom oznámil francúzsky premiér Édouard Philippe. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP. Vek odchodu do dôchodku je najkontroverznejším bodom kritizovaného vládneho návrhu penzijnej reformy, pretože by ľudí v porovnaní so súčasnosťou prinútil pracovať o dva roky dlhšie - do 64 rokov -, aby získali nárok na plný štátny dôchodok.