Od masakru v ostravskej nemocnici uplynul mesiac: Susedia matky útočníka prehovorili o jej smútku

Masový vrah pochádzal podľa českého denníka iDnes z dedinky Jilešovice, jeho nešťastná matka tu stále žije. Obyvatelia Jilešovíc sa pokúšajú na vražednú tragédiu zabudnúť a už sa k nej nechcú vracať. „Prvých štrnásť dní po útoku to bolo všade. V krčme to hučalo ako v úli, všetci riešili, prečo to urobil a čo sa vlastne stalo. Ľudia sa o tom rozprávali aj na zastávkach,“ popisuje zamestnankyňa miestneho penziónu Kamenec a dodáva: „Potom akoby uťal. Ľudia sa už o tom vôbec nerozprávajú a ani nechcú. Je im ľúto najmä matky Ctirada, pre ktorú je to veľmi ťažké.“ Zdroj: Policie ČR

Matka šialeného strelca pritom musela prejsť najťažšou skúškou, ktorú môže žena urobiť – udať vlastné dieťa polícii. Práve k nej totiž po streľbe v nemocnici Ctirad Vitásek zamieril a všetko jej povedal. Po jeho odchode povedala policajtom, kam jej syn smeruje. Keď mu nad hlavou začal krúžiť policajný vrtuľník len pár kilometrov od domova, prestrelil si hlavu.