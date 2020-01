Plenkovič: Chorvátsko je pripravené na Schengen, ploty na hraniciach nechce

Andrej Plenkovič

ZÁHREB - Chorvátsko je technicky pripravené na vstup do Schengenu, o dátume vstupu krajiny do tejto európskej zóny bez pasových a hraničných kontrol sa však zatiaľ nedá hovoriť. Uviedol to v stredu chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, ktorý zároveň odmietol predstavu stavania plotov na hraniciach Chorvátska.