Austrálii hrozí katastrofa: Vyhorené domy, tlejúce mŕtve zvieratá, vysoké teploty a nekonečný oheň

Pred pár dňami v Austrálii spŕchlo, ale poriadny dážď, ktorý by si s ničivým ohňom vybavil účty, je stále v nedohľadne. Ľudia sú zúfalí najmä pre tisícky mŕtvych zvierat, ktorými je po požiaroch doslova posiata austrálska pôda. Aj snímky z vesmíru ukazujú, že situácia je mimoriadne vážna. Pohľad na mŕtve zvieratá a vyhorené ľudské obydlia je tým najsmutnejším, čo austrálske požiare priniesli. Podľa odhadov zhorelo už zhruba 480 miliónov živočíchov, predovšetkým cicavce, vtáky a plazy. Medzi nimi bolo aj 30 percent celkovej tunajšej populácie medvedíkov koalovitých. Nešťastie neobišlo ani hmyz – cesty sú plné mŕtvych motýľov so zreteľne obhorenými krídlami. Zdroj: FB/B. P. Jedna z najzávažnejších situácií panuje na Ostrove klokanov. Ten bol prednedávnom vyhlásenou turistickou destináciou, z tamojších rezortov bol pohľad na voľne žijúce klokany, ktoré za ľuďmi chodili až do hotelových izieb. Dnes je však celá oblasť zrovnaná so zemou a všade ležia len obhorené zvyšky stromov, tony popola a opäť mŕtve zvieratá. Zábery na šokujúci stav ostrova sa podarilo zhotoviť hotelierom z miestnej obce Batlow. Keď sa vracali domov, obloha bola celá sivá, nikde ani náznak zelene a na poliach, kde sa predtým pásli čriedy dobytka, ležali zuhoľnatené telá desiatok oviec. Požiar ich neušetril, nezostala na nich jediná stopa bielej vlny. Ohradníky sú navyše poškodené, takže vidno, že sa vystrašené zvieratá snažili pred plameňmi uniknúť, ale nemohli. Zdroj: FB/B. P. Hrôzostrašný dojem z obce mal i kameraman americkej televízie ABC Matt Roberts. „Ranná jazda Batlowom bolo niečo vyslovene príšerné. Nikdy som nič podobného nevidel,“ napísal na twitteri. „Ospravedlňujem sa, že tie fotografie zdieľam, ale… úplne mi to zlomilo srdce. Najpríšernejšia vec v mojom živote. Musíme o tom hovoriť,“ dodal a zverejnil fotografiu obhorenej ovce, ktorú oheň zabil pri pokuse prekonať plot.

S koalami a klokanmi je to na Ostrove klokanov podobné. Záchranári sa im snažia pomôcť, ale často sa to pre dym nedá. Odhaduje sa, že iba tu ich zomreli tisícky. Keď sa však podarí nejakého zachrániť, vedia svoju vďačnosť patrične prejaviť – ako slávna klokanica Abigail, ktorá za svoju záchranu deň čo deň objíma svojich opatrovateľov. Mnohé vážne zranené zvieratá musia však veterinári usmrtiť, aby ukončili ich beznádejné utrpenie.