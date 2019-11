Pri dopravnej nehode zahynulo 28 Afgancov: Zrazili sa dve dodávky

K zrážke dvoch dodávok došlo pri meste Cháš v provincii Sístán a Balúčistán. Predmetnú oblasť často využívajú prevádzači, ktorí prepravujú migrantov cez afganské hranice - zvyčajne v zúfalých, stiesnených podmienkach.

Irán má celosvetovo jednu z najhorších bilancií bezpečnosti na cestách. Dôvodom je nerešpektovanie dopravných predpisov, ako aj nespoľahlivé vozidlá a nezodpovedajúce záchranné služby, tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Každý rok príde na iránskych komunikáciách o život približne 17.000 ľudí.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v októbri oznámila, že Irán od začiatku tohto roka repatrioval viac ako 383.000 Afgancov. Organizácia odhaduje, že v Iráne v súčasnosti bez príslušných dokladov žije pol druha až dva milióny afganských občanov.

Afganci cestujú do Iránu najmä z ekonomických dôvodov, ale vzhľadom na zúfalú ekonomickú situáciu v tejto krajine sa mnohí z nich do vlasti onedlho vracajú. Afganistan bojuje s vysokou nezamestnanosťou, so slabým hospodárstvom a s neistou bezpečnostnou situáciou, ktoré vedú jeho obyvateľov k migrácii do susedných krajín a zvyšku sveta.