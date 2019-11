Českom otriasla jedna z najtragickejších nehôd v tomto roku: FOTO Štyria mŕtvi, medzi nimi aj mama malého dieťaťa

V dôsledku pondelňajšej havárie troch áut štyria ľudia zomreli a ďalší traja utrpeli zranenia. Tragédia sa stala podvečer neďaleko českej obce Pavlice v okrese Znojmo na hlavnej ceste zo Znojma do Moravských Budějovic. Cesta bola od 16:50 uzatvorená.

„Štyria ľudia, bohužiaľ, zomreli ešte pre príchodom našich posádok, ich zranenia boli nezlučiteľné so životom. Dieťa vo vážnom stave sme letecky previezli do brnianskej detskej nemocnice, ženu s mnohopočetnými zraneniami a na riadenej ventilácii sme previezli do bohunickej fakultnej nemocnice,“ priblížila hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. Dodala, že na mieste bol ošetrený aj ľahko zranený muž.​

Čtyři lidé zemřeli a další se vážně zranili při havárii tří osobních aut mezi Pavlicemi a Vranovskou Vsí na Znojemsku. Potvrdila to policejní mluvčí. Tragická nehoda se stala před 17.hodinou na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Dopravu policisté odklání přes okolní obce. pic.twitter.com/xvLUVCY26V — Aneta Beránková (@Berankova_CT) 11. novembra 2019

Ako povedala policajná hovorkyňa Kamila Haraštová, audi, ktoré šlo v smere od Znojma na Jihlavu, vyšlo z neznámeho dôvodu do protismeru a čelne sa zrazilo s protiidúcim volkswagenom. Nehoda zasiahla aj ďalší automobil, ktorý išiel za volkswagenom v smere do Znojma. Jeho vodič utrpel ľahké zranenia. „Zomreli traja ľudia zo štyroch, ktorí cestovali v audi, a vodička volkswagenu, ktorá v aute šla s dieťaťom. Dieťa odviezli záchranári, rovnako ako jedinú preživšiu pasažierku z audi,“ uviedla Haraštová.

Zástupcovia zákona pokračujú vo vyšetrovaní, zisťujú tiež totožnosť nebohých, dodala policajná hovorkyňa.