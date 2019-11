Biblická potopa vo Veľkej Británii: Ľudia uväznení v autách, doprava stojí, noc v obchode uprostred kalnej vody!

Mnohí zákazníci podľa britského denníka Daily Mail nútene nocovali na laviciach v nákupnom centre Meadowhall v Sheffielde. V zaplavenom nákupnom stredisku Parkgate v neďalekom Rotherhame zatiaľ museli zasahovať hasiči a prevážať uviaznutých zákazníkov v člnoch do bezpečia. V Sheffielde, rovnako ako v 117 ďalších oblastiach Veľkej Británie vydali varovanie pred možným rizikom, že sa ľudia pre povodne niekoľko dní nedostanú do svojich domovov či do práce. Meteorológ Met Office Alex Burkill informoval: „Na niektorých miestach spadli za jeden deň mesačné zrážky. Dážď sa zmierňuje a pohybuje sa na juh, ale jeho vplyv bude očividne aj naďalej citeľný.“ Zdroj: Getty Images Približne 35 domov bolo evakuovaných v Mansfielde po zosuve pôdy v lome, iné oblasti boli zasiahnuté dopravným chaosom. Vlaková spoločnosť Northern vydala pokyn Necestujte pre viaceré oblasti Anglicka. Dopravné uzly v niektorých častiach Anglicka zasiahol prívalový dážď. Niekoľko železničných tratí je pre záplavy zablokovaných, takže tisíce ľudí dochádzajúcich do práce majú obrovské problémy. Náhradné autobusy nepremávajú pre uzavreté cesty a nebezpečné jazdné podmienky. Železničná spoločnosť Northern varovala, že prerušenie dopravy by mohlo pokračovať cez víkend aj napriek zlepšeniu počasia. Mestská rada v Sheffielde uviedla, že 14 jej ciest bolo zatvorených z dôvodu povodní od 7. hodiny ráno. Šesť ciest bolo znovu otvorených o 8.20. Experti však varujú pred rizikovu jazdou cez vodu na ceste. Voda môže byť hlboká aj pol metra, a to už spôsobí katastrofu. Zdroj: Getty Images Pri rieke Derwent neďaleko mesta Matlock zmietla prívalová voda ženu. Dnes ráno našli telo, ktoré podľa všetkého patrí tejto nezvestnej žene, v Darley Dale. Bude ešte potrebná identifikácia príbuznými.

Obyvatelia Toll Baru neďaleko Doncasteru, ktorý bol zasiahnutý záplavami aj v roku 2007, hovoria o biblickej povodni. Časti obce boli dnes ráno pod vodou, miestni obyvatelia dostali výstrahu pred ďalšími záplavami.

Lokalita Swineshaw v oblasti Peak District včera namerala 112 mm zrážok, čo je najvyšší stav v celom Anglicku. Časti Sheffieldu zasiahnuté povodňami zaznamenali v tom istom období 85 mm. Priemerná hodnota v novembri je pritom 79 mm. Zdroj: Getty Images Predseda vlády Boris Johnson napísal na sociálnych sieťach: „Je desivé vidieť hroznú povodeň na severe Anglicka. Ďakujem pohotovostnému personálu a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú rodinám v tomto ťažkom období.“

Vodca labouristov Jeremy Corbyn tweetoval: „Moje myšlienky sú so všetkými, ktorých zasiahli povodne v Sheffielde, Rotherhame a celom regióne. Ďakujem ľuďom z pohotovostných zložiek, pracovníkom mestskej rady, agentúre pre životné prostredie a dobrovoľníkom za obetavú pomoc tým, ktorých domovy boli zaplavené a oni uviazli mimo domova.“

Rada Doncasteru vyzvala ľudí, aby opustili domovy, pretože rieka Don dosiahla rekordné 4,573 metra a vylieva sa v blízkosti kostola sv. Oswalda v Kirk Sandall: „Obyvateľom v týchto oblastiach sa odporúča okamžitá evakuácia.“ Vo Worksope bolo evakuovaných asi 25 domov. Damien West, vedúci Hasičskej a záchrannej služby v Nottinghamshire tweetoval: „Posádky nepretržite pracujú na záchrane postihnutých obyvateľov. Veľmi dlhá a chladná noc plná ťažkej práce.“ Hasičská a záchranná služba v južnom Yorkshire uviedla, že včera v noci zachránili vyše 100 ľudí, ktorí uviazli mimo domova či práce, pričom medzi 22.00 a 04.00 prijali v centrále okolo 500 núdzových volaní.Zamestnanci obchodného domu Meadowhall v Sheffielde včera v noci rozdávali zadarmo nápoje a snažili sa vybaviť taxíky svojim zákazníkom vrátane rodín s bábätkami. Iní zákazníci si museli kúpiť vianočné pyžamy z firmy Primark, ktorá otvorila aj neskoro v noci, ale zato Starbucks rozdával zadarmo koláčiky.

Nakupujúca v Meadowhall Becky Laverová povedala pre BBC Radio Sheffield: „Nikto nevyzerá dobre, všetci sú zničení. Ľudia si museli kúpiť pyžamy a prešívané prikrývky, lebo boli premrznutí a mokrí od dažďa. Atmosféra je tu zvláštna, ale cítime spolu. Niektorí ľudia vyvolávajú hádky. Je smutné vidieť zúbožených starších ľudí a rodiny s malými deťmi, ale našťastie sme všetci v teple a bezpečí.“ Luke Turner, ktorý pracuje v centre, povedal, že pre zaplavené cesty nemôže ísť domov, a tak sa uložil do postele v skladovej miestnosti, kde mohol použiť pracovný odev ako vankúš. Pre BBC povedal: „Mohol by som sa dostať domov taxíkom, ale ako sa dostanem späť do práce? Vedenie centra mi ponúklo, že si môžem vziať hotelovú izbu, ale, bohužiaľ, všetky hotely sú plné.“ Obchodné centrum Meadowhall, ktoré už bolo zaplavené aj v roku 2007, muselo zrušiť predvianočnú akciu, ale až potom, ako privítalo tisícky zákazníkov. Mnoho ľudí vyrazilo v autách domov aj napriek čiastočne zaplavenému parkovisku. Zákazníci strediska, ktorí túto šancu nemali, si tak museli ustlať na laviciach a stoličkách. Zdroj: Getty Images James Timpson, generálny riaditeľ spoločnosti Timpson uviedol, že obchody spoločnosti vo Worksope v Nottinghamshire sú zaplavené a budú zatvorené až do budúceho týždňa. Obchodné centrum Meadowhall má však iný plán. Nakupujúci kritizovali vedenie Meadowhallu za plánované otvorenie dnes ráno, hoci centrum už bolo v noci obkľúčené vodou. Vedúci oddelení však dnes ráno povedali predavačom, že plánujú otvoriť tak ako zvyčajne, o 10. hod, ak dovtedy prestane platiť varovanie. Amy Druryová tweetovala: „Myslíte viac na peniaze ako na bezpečnosť ľudí! Je v poriadku, že otvárate, ale čakáte, že sa k vám dostaneme? Ako chcete robiť biznis, keď to tu vyzerá ako Benátky?" Hovorca Meadowhallu uviedol: „Extrémne poveternostné podmienky pretrvávajú, centrum však zostáva suché a bezpečné. Predpokladáme, že včera navštívilo Meadowhall takmer 80-tisíc ľudí a počas noci zostalo v našej budove menej ako 30 zákazníkov.“ Zdroj: Getty Images Chelsea Fosterová bola „šokovaná“, keď videla, ako sa labute plavia popri jej plote v spodnej časti záhrady, kam pretekala rieka Witham v Lincolne.

Dvanásťročný školák zo Sheffieldu bol dnes nútený opustiť svoj autobus na ceste zo školy domov a brodiť sa „ľadovou“ vodou. Daniel Harrison a niektorí jeho spolužiaci to museli absolvovať po tom, čo ich autobus nemohol ďalej pokračovať po Beaverhill Road. „Voda bola až po kolená,“ povedal Daniel. „Musel som sa hneď dostať domov, pretože voda bola ľadová. „Rieka sa úplne vyliala a voda zaplavila. Nechcel som do nej vojsť, ale nemal som na výber - musel som sa cez ňu dostať domov.“ Ľudia sa však nevzdávajú. Staršia žena na elektrickom invalidnom vozíčku sa nedala zastrašiť povodňou v meste Woodseats. Nebojácna invalidka sa vydala cez zatopenú ulicu a nezastavila sa, ani keď sa jej voda rozlievala po kolenách. Stephanie Jubbová (25), ktorá ju zachytila na videu, komentovala: „Nuž toto sa naozaj nevidí každý deň.“