Zaparkovala a šla po dcérku do školy: Cudzí chlap jej ukradol auto i s polročným bábätkom!

PRAHA – Mladá matka nechala auto naštartované pred školou na pražskom Chodovci a ponáhľala sa do budovy. Keď sa vrátila k autu, krvi by sa v nej nedorezal. Auto zmizlo a s ním aj jej šesťmesačné dievčatko!

Pondelkové popoludnie sa podľa českého denníka Blesk pre ženu (31) premenilo na hotové peklo. Ako zvyčajne šla autom o pol štvrtej vyzdvihnúť svoju dcéru do školy na pražskej Mikulovej ulici. Zaparkovala, zapla výstražné svetlá a auto z nepochopiteľných dôvodov nechala naštartované. Na zadnom sedadle pritom v autosedačke podriemkavala jej mladšia, šesťmesačná dcérka. Sotva žena odbehla do školy, začal sa okolo auta obšmietať neznámy muž v červenej bunde. Zdroj: FB/Česká policie Praha Keď zistil, že je auto naštartované a bez dozoru, neváhal, sadol doň a ufrngol preč! Bábätko si podľa policajtov najpravdepodobnejšie nevšimol. „Prešiel takmer päť kilometrov na Choratickú ulicu, kde dieťa i so sedačkou z auta vybral a nechal na zemi na parkovisku,“ popísal policajný hovorca Jan Daněk. Zdroj: FB/Česká policie Praha Tam našla bábätko žena, ktorá dorazila na parkovisko o chvíľku neskôr. „Vracala som sa z práce a zaparkovala som pred školou na Chodovci, kde vyzdvihujem dcéru. Tam som si všimla zle položenú korbu z kočíka, do ktorej sa dáva bábätko,“ popísala statočná záchrankyňa. „Po chvíli sa tam niečo pohlo pod dekou, šla som sa pozrieť a zistila som, že tam je bábätko,“ uviedla s tým, že dievčatko bolo krásne oblečené a spinkalo. Žena chvíľu čakala, či sa na mieste neobjavia rodičia dievčatka, ale keď sa nič nedialo, odniesla malú princeznú na policajnú stanicu vzdialenú sto metrov. V tom čase prežívala matka bábätka pred školou na Mikulovej ulici jednu z najhorších chvíľ svojho života. Na miesto sa dostavili policajti, ktorí rozrušenú ženu vypočuli. „Keď zistili, že sa dieťa našlo a je na policajnom oddelení, tak tam hneď vyrazili. Dievčatko bolo v poriadku a mamička si ho prevzala,“ uviedol Daněk. Zdroj: Profimedia Zlodeja zachytili kamery, obraz však nie je veľmi zreteľný a do tváre mu nevidno. „Žiadame teda vodičov, ktorí sa v pondelok 4. 11. 2019 okolo 15.30 pohybovali pri základnej škole na Mikulovej ulici v Prahe 4, aby sa ozvali na linku 158,“ vyzývajú policajti. Nakoniec sa našlo i ukradnuté auto - policajti ho objavili v noci na stredu nabúrané na križovatke ulíc U Plynárny a Nad Vinným potokem v Prahe 4. Mužovi za krádež hrozí až päťročné väzenie.