Začal sa súd s hollywoodskym producentom: Je obžalovaný zo znásilnenia a iných sexuálnych zločinov

Harvey Weinstein

Zdroj: SITA/Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool

NEW YORK - V New Yorku sa v stredu začal súd s niekdajším hollywoodskym producentom Harveym Weinsteinom, ktorý je obžalovaný zo znásilnenia a iných sexuálnych zločinov. Proces sa začína viac ako dva roky po tom, čo denník The New York Times a magazín The New Yorker publikovali články, v ktorých ho viaceré ženy obvinili zo sexuálneho zneužívania, obťažovania a využívania jeho vplyvu v Hollywoode na zneužívanie herečiek. Kauza mala zásadný vplyv aj na naštartovanie celosvetového hnutia #MeToo.