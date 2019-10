Rusi prísne odsúdili izraelskú turistku: Sedem a pol roka väzenia kvôli tomuto?

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí už medzičasom kritizovalo rozsudok nad Issacharovou a označilo ho za "neprimerane prísny trest" pre občianku bez záznamov v registri trestov. Issacharová bola zadržaná v apríli tohto roku v tranzitnej zóne moskovského letiska Šeremetievo, keď bola na ceste z Naí Dillí do Tel Avivu. V jej batohu bezpečnostné zložky našli necelých desať gramov drogy, ktorú neskôr odborníci detekovali ako hašiš.

Počas vyšetrovania a na súdnych pojednávaniach Issacharová priznala, že v čase zadržania mala pri sebe drogu, ale poprela, že by ju bola pašovala. Uviedla, že nemala v pláne previezť ju cez hranice Ruska. Issacharovej právnici tvrdia, že ich mandantka de facto ani nevstúpila na územie Ruska. Poukázali aj na to, že predchádzajúce prípady týkajúce sa drog v takom malom množstve sa skončili udelením pokuty alebo verdiktom v podobe niekoľkých mesiacov domáceho väzenia.

Mladá Izraelčanka bola od svojho zadržania v apríli až do vynesenia verdiktu vo vyšetrovacej väznici, a to aj napriek tomu, že miestna židovská komunita bola ochotná vyplatiť za ňu kauciu alebo jej poskytnúť ubytovanie. Súd tieto návrhy odmietol. Denník The Jerusalem Post medzičasom napísal, že kauza Issacharovej bola predmetom rozhovoru izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, keď sa stretli v ruskom prímorskom letovisku Soči, a znova tento týždeň počas ich spoločného telefonátu.

Podľa denníka Izrael odmietol návrh Ruska vymeniť Issacharovú za ruského občana, počítačového špecialistu Alexeja Burkova, o ktorého vydanie žiadali americké úrady. Burkova zadržali na letisku v Tel Avive ešte v roku 2015. Stalo sa tak na žiadosť USA. Keďže však izraelský súd už odobril jeho vydanie do USA, jeho výmena za Issacharovú nie je možná.