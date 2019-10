Susedov vyrušili hrôzostrašné výkriky: Matku troch detí (†44) dotrhali jej psy na smrť!

Matka troch dcér Elayne sa 24. septembra vo večerných hodinách stala obeťou svojich dvoch psov plemena mastif. Susedia uviedli, že z jej domu počuli strašné výkriky, a preto privolali policajtov. Keď prišli na miesto, našli ženu ťažko zranenú. "Bol som na poschodí, keď som zrazu odtiaľ začul kričať jednu z dcér "nemôžem sa k nej dostať!" Elayne bola útle žieňa, nemala prakticky žiadnu šancu," povedal jeden zo susedov.

Zdroj: Facebook/Elayne Stanley

Podľa neho so psami nikdy neboli problémy a neprejavovali známky agresie. Po útoku jedného z nich uspali, druhý bol umiestnený do karanténnej stanice. Na okamihy hrôzy si spomína aj 39-ročná Beth Hallová, ktorá býva oproti a so Stanleyovou sa kamarátila 22 rokov. "S manželom sme okamžite bežali do jej domu, ani sme sa neobuli. Dvere obývačky boli zavreté, Elayne bola za nimi, takže sme sa nevedeli dostať dovnútra. Počula som, ako psy vrčia a trhajú ju. Snažili sme sa získať ich pozornosť tým, že sme do okna hádzali rôzne predmety, ale vôbec si nás nevšímali. Potom prišla sanitka, ale lekári už nemohli nič robiť."

Zdroj: Facebook/Elayne Stanley

Tragickú udalosť potvrdila aj cheshirská polícia. "V utorok 24. septembra okolo 15:15 hod sme dostali hlásenie o tom, že 44-ročnú ženu napadli dva psy na Graham Road. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá v dome našla ťažko zranenú ženu, ktorá krátko po jej príchode zomrela. V záujme verejnej bezpečnosti musel byť jeden pes na mieste utratený, druhého sa podarilo spacifikovať a previezť do karantény.