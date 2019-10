Aj príroda plače! Rodinná obec Karla Gotta v smútku: Miestni hovoria o neuveriteľnej symbolike

V obci s asi 250 obyvateľmi na neho spomínajú v dobrom. A nielen preto, že tunajším deťom pred niekoľkými rokmi zaplatil nové ihrisko. Pri spevákovej lipe starostka Alena Maňková zriadila malé pietne miesto s kvetinou, sviečkou a Gottovou fotografou. Na priestranstve pri kostole obec vysadila lipu, keď Gott prvýkrát ochorel na rakovinu. "Chceli sme mu tak vyjadriť podporu a ukázať, že na neho myslíme," povedala Maňková. Gott potom sám ku stromčeku podpísal ceduľky. "Na tej súčasnej je už jeho podpis vyblednutý, ale máme ich podpísaných celkovo asi päť," povedala starostka.

Pretože pred kostolom bolo miesto ešte na jednu lipu, obec ju vysadila a venovala ju ďalšiemu slávnemu miestnemu občanovi, cyklistovi Ondřejovi Cinkovi. Kým Cinkova lipa je stále plná sýto zelených listov, Gottova lipa má listy žlté a opadávajú. "Je to ako nejaké znamenie, ako by ten strom tušil, čo sa stalo," zhodli sa nielen ženy v miestnom obchode. "Karla Gotta tu majú všetci veľmi radi, myslím, že sa s tým dlho nebudeme môcť zmieriť, že nás opustil. Je to pre nás všetkých veľká strata," povedala starostka. Práve dnes mala v obecnom parku inštalovať do poznávacej hry o obci ceduľku, ktorá Gottov vzťah k dedine popisuje. "Jazdil sem od detstva, mal tu babičku. Môj muž si pamätal, ako Karel v mladosti všetkým spieval s gitarou pri táboráku. Jazdil sem aj teraz s Ivanou (manželkou) a s deťmi," spomenula cestou z obchodu, kde sa správu dozvedela, miestna obyvateľka Věra Fišerová. Aj ju mrzí, že Gott už medzi ľudí v Újezde nepríde a nezastaví sa v krčme.

Zdroj: ujezdusvatehokrize.cz

Gott mal v dedine aj sesternicu. Žil s ňou jeho kamarát a vodič Oldřich Havránek, ktorý umrel predvlani. "Pán Gott sem chodil rád, rád si s nami posedel, chodil s nami do krčmy, ale nikdy tu nezaspieval, pretože sem jazdil odpočívať," poznamenala Maňková. Naposledy ho videla na jar. Gottov vzťah k obci bude pripomínať nielen jeho lipa, ale aj ďalšie miesta. Pred niekoľkými rokmi venoval štvrť milióna korún a dedina za peniaze kompletne opravila detské ihrisko pri kúpalisku.

"Bolo tu staré kovové ihrisko a my sme ho chceli prestavať. A pretože pán Gott sem chodil a rád tu relaxoval aj s dcérami, tak sa s vtedajším starostom dohovorili a ihrisko dal zrenovovať" dodala starostka. Okrem spomienok zostane v obci ešte jedna pamiatka - obraz, ktorý Gott namaľoval. Visel v krčme, kam by sa mal po jej rekonštrukcii vrátiť. Je na ňom Gottovo venovanie: "Ľuďom zo Svaťáku".