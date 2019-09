Útoky v Saudskej Arábii vyvolávajú obavy: VIDEO Cena ropy prudko stúpla, USA sú pripravené na odvetu

Podľa húsíov pri akcii použili desať dronov. Terčom jedného útoku bol spracovateľský závod štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Saudi Aramco v Búkjaku, ležiacom neďaleko pobrežného mesta Dammán vo Východnej provincii. Druhým miestom útoku bolo podľa saudskoarabského ministerstva vnútra ropné pole Churajs.

Spojené štáty zo zodpovednosti za útoky obviňujú Irán, čo iránski predstavitelia odmietajú. Jemenskí povstalci v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky raketami a dronmi na ciele v susednej Saudskej Arábii, ktorá je regionálnym rivalom Teheránu. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie sa od roku 2015 zapája do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje proti húsíom na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády.

Jemenskí povstalci dnes uviedli, že ropné zariadenia saudskoarabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco sa môžu kedykoľvek stať terčom ďalších útokov a vyzvali cudzincov, aby sa nezdržiavali v ich blízkosti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Vojenský hovorca jemenských povstalcov Jahjá Sariá dodal, že Saudská Arábia musí ukončiť blokádu a agresiu v Jemene.

"Došlo k útoku na saudskoarabské zásoby ropy. Máme dôvod byť presvedčení, že vieme, kto je páchateľom," napísal na Twitteri americký prezident s tým, že Spojené štáty sú pripravené na odvetu. "Máme nabité a čakáme, čo povie (Saudská Arábia), kto podľa nej ten útok uskutočnil, a ako budeme postupovať!"

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!