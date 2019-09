Let ako z hororu! VIDEO Prudké klesanie v priebehu pár minút, cestujúci sa lúčili s príbuznými

"Z ničoho nič som cítil, ako by sme rýchlo klesali," opísal situáciu Harris DeWoskin pre televíziu WSB-TV. "Potom zvrchu vypadli kyslíkové masky. Medzi cestujúcimi vznikol chaos," dodal s tým, že sám svojej rodine a priateľke oznámil, že na palube sa dejú "nejaké strašidelné veci".

„Myslím si, že jedna z letušiek zobrala interkom a opakovala hlásenie: „Neprepadajte panike! Neprepadajte panike!," uviedol DeWoskin, podľa ktorého to bol veľmi hektické chvíle, takže cestujúci mali čo robiť, aby sa upokojili.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV