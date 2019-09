Hurikán Humberto zosnilnel: Blíži sa k Bermudským ostrovom, úrady sa pripravujú na najhoršie

Podľa úradov by mal vietor so silou tropickej búrky, v nárazoch až s hurikánovou silou, zasiahnuť ostrovy v stredu okolo 15:00 a trvať by mal až do štvrtka rána. Zároveň sa očakáva, že napadá až 10 centimetrov zrážok. Hurikán by mal podľa predpovedí len prejsť k severnej časti Bermúd.

Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami informovalo, že hurikán sprevádza vietor s rýchlosťou 185 kilometrov za hodinu. Humberto by mal zostať hurikánom tretej kategórie pravdepodobne ešte vo štvrtok. Centrum hurikánu sa nachádza zhruba 595 kilometrov západne od Bermudských ostrovov a pohybuje sa smerom na východ až severovýchod o rýchlosti 19 kilometrov za hodinu.

Medzičasom sa tropická búrka Ismelda dostala na texaské pobrežie Mexického zálivu a zoslabla na tropickú depresiu. Stále však z nej hrozia záplavy v častiach juhozápadného Texasu a juhozápadnej Louisiany. Počas ďalších dní by malo v oblasti napadať až do 46 centimetrov zrážok.

Pri tichomorskom pobreží Mexika sa zase vytvorila tropická búrka Lorena, ktorá by podľa predpovedí mohla do štvrtka priniesť lejaky a záplavy. Pravdepodobne však nezosilnie na hurikán. V utorok večer Lorenu sprevádzal vietor s rýchlosťou 85 kilometrov za hodinu. Jej centrum sa nachádzalo 295 kilometrov južne od mesta Zihuatanejo a pohybovala sa na severozápad s rýchlosťou 24 kilometrov za hodinu. Na pobreží medzi Zihuatanejo a Cabo Corrientes platí výstraha pred tropickou búrkou.

V Pacifiku sa vytvorili aj tropické búrky Kiko a Mario, ale pre pevninu nepredstavujú hrozbu. V Atlantickom oceáne zase vznikla tropická depresia Ten, ktorá by sa do piatka mohla stať hurikánom. Približuje sa k ostrovom v Karibiku.