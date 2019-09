Manželia od banky nedopatrením dostali 120-tisíc: Neuveríte, čo spravili s peniazmi

MONTOURSVILLE - Pár z amerického štátu Pennsylvánia čelí obvineniam z krádeže po tom, čo minul tisíce dolárov, ktoré mu na účet omylom previedla jeho banka. Robert a Tiffany Williamsovci z Montoursvilleu od banky nedopatrením dostali 120-tisíc dolárov (v prepočte viac ako 108-tisíc eur), no namiesto toho, aby chybu nahlásili, väčšinu z peňazí utratili.

Dvojica okrem obvinenia z krádeže čelí aj poplatkom za prečerpanie z účtu vo výške približne 107-tisíc dolárov (takmer 97-tisíc eur), informuje televízia CNN citujúc trestné oznámenie podané na súde v okrese Lycoming.

Banka omylom previedla peniaze 31. mája, keď bankový úradník pri vklade peňazí zákazníka zo štátu Georgia uviedol zlé číslo účtu. Keď sa daný zákazník banky BB&T neskôr pýtal, kde je jeho vklad, vyšetrovatelia zistili, že peniaze skončili na spoločnom účte Williamsovcov. Ako sa uvádza v prísažnom vyhlásení, banka 21. júna kontaktovala Tiffany a ona povedala, že už peniaze nemá, pretože zaplatila účty. Obvinená tiež vyšetrovateľom povedala, že peniaze minuli aj na autá a 15-tisíc dolárov (13,5-tisíca eur) dali "priateľom, ktorí potrebovali peniaze". Manželia vyšetrovateľom potvrdili, že vedeli, že im predmetné peniaze nepatria.

Zdroj: Getty Images ​

Williamsová údajne banke povedala, že sa pokúsi vymyslieť nejakú splátkovú dohodu, ale banke sa ju už od zmieneného telefonátu nepodarilo znova kontaktovať, uvádza sa v dokumentoch. Banka po chybe previedla 120-tisíc dolárov na správny účet a rovnakú sumu stiahla z toho nesprávneho. Pár vzali do väzby a podľa televízie WNEP ich neskôr prepustili na kauciu 25-tisíc dolárov (vyše 22-tisíc eur). "Od niektorých ľudí sme dostali zlé právne rady a pravdepodobne to nakoniec nebolo to najlepšie," povedal Robert v pondelok pred súdom, kde sa dvojica po prvý raz ukázala na pojednávaní v danom prípade.