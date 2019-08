V Británii ide kvôli Brexitu do tuhého! Choď do r*ti, nadával premiérovi aj známy herec

"Nezku*víš budúcnosť mojich detí. Nezničíš slobody, za ktoré v dvoch svetových vojnách bojoval môj dedko. Choď do riti ty príliš povýšenecká gumová hračka do vane. Británia je tebou a tvojím gangom sebeukájacích sa úradníkov znechutená," napísal Grant. Príspevok sa stretol s veľkým ohlasom - v priebehu niekoľkých hodín mal cez 80.000 zdieľaní a 335.000 lajkov.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI