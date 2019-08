Škandál v americkej televízii: VIDEO Moderátorka prirovnala kolegu ku gorile!

Minulý štvrtok odvysielal miestny kanál KOCO v Oklahoma City zábery gorilieho mláďaťa. Alex Housdenová sa potom obrátila na Jasona Hacketta. „Trochu sa ti podobá,“ povedala moderátorka. Uviedlo to NBC News.

Slzy a ospravedlnenie

Nasledujúci deň sa Alex Housdenová v slzách ospravedlnila Hackettovi. „Včera som povedala niečo, čo bolo bezohľadné, bolo to nevhodné a ublížila som ľuďom. Chcem ti povedať, že sa zo srdca ospravedlňujem za to, čo som povedala, viem, že som ti ublížila, že to nebolo dobré a je mi to naozaj ľúto. “

Jason Hackett ospravedlnenie prijal, ale priznal, že tie slová ho „hlboko zranili“. „Chcem, aby z toho vyplynulo ponaučenie, a to znie, že slová sú dôležité,“ dodal. Hodí sa na to staré slovenské príslovie, že vypovedané slovo ani párom volov nazad nevtiahneš. Incident prichádza uprostred rastúceho rasového napätia v Spojených štátoch po sérii nevhodných poznámok republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, a to aj proti členom demokratickej opozície.