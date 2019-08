Škandál v Nemecku: Nový kolotoč museli odstaviť po pár dňoch: Keď uvidíte FOTO, ihneď pochopíte, prečo

Na zábavný park Tatzmania v obci Löffingen v juhozápadnej časti Nemecka sa zniesla vlna kritiky, keď jeden z užívateľov sociálnej siete reddit zverejnil video zachytávajúce novú atrakciu s názvom Orlí let. Ramená kolotoča natretého hnedou farbou totiž pri pohybe pripomínajú dve obrie svastiky. Tento symbol bol od roku 1920 oficiálnym znakom nacistickej strany a v súčasnosti je jeho používanie v Nemecku zakázané. Podľa hovorcu zábavného parku si do chvíle, keď sa o atrakcii začalo diskutovať na sociálnych sieťach, podobnosť ramien kolotoča s nacistickými symbolmi nikto nevšimol. Prevádzkovateľ parku Rüdiger Braun sa teraz rozhodol vyradiť atrakciu z prevádzky a začať rokovať s jej talianskym výrobcom o úpravách, ktoré by jej kontroverznú podobu zmenili. V budúcnosti by mala atrakcia mať podľa Brauna už iba tri namiesto štyroch pohyblivých ramien.