Alarmujúca kalamita: VIDEO Obrovské požiare lesov v Rusku sú hrozbou pre celý svet, zlá prognóza

Podľa ruských hasičov a meterológov, je situácia v ázijskej časti Ruska nepriaznivá a zlepšovať sa nebude. Dážď sa v postihnutých regiónoch, rozlohou porovnateľných s územím Belgicka, v dohľadnej dobe neočakáva.

Zdroj: SITA/AP

Situáciu komplikuje fakt, že na odľahlých a neprístupných miestach záchranári hasenie požiaru vzdali, pretože náklady údajne prevyšujú výšku možných škôd. Oheň sa ale podľa expertov v takom prípade môže presunúť do masívnych sibírskych rašelinísk, kde prečká zimu a na jar znovu zachváti okolité lesy.

