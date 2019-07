Dráma v národnom parku: Rozzúrený bizón napadol dievčatko (9), desivý útok na VIDEU

K nešťastiu podľa CNN došlo v oblasti Old Faithful Geyser a podľa svedkov sa skupinka 50 ľudí nachádzala iba 1,5 až 3 metre od bizóna, a to už približne 20 minút pred útokom. Nakoniec si nebezpečné správanie turistov odnieslo iba 9-ročné dievčatko z mesta Odessa na Floride, ku ktorému sa znenazdania zviera rozbehlo a nabralo ho tak prudko, až vyletelo do vzduchu. Zranené dieťa najprv ošetrila pohotovosť parku a potom bolo prevezené do nemocnice.

Zdroj: YouTube/Guy Video

Video z nepríjemného incidentu zverejnila na Twitteri Hailey Daytonová, ktorá tvrdí, že rodina prekročila osobný priestor zvieraťa. Dodala taktiež, že je znechutená z reakcia rodičov, ktorí zachraňovali sami seba a nie svoju dcéru.

Zdroj: YouTube/Guy Video ​

Na webových stránkach Yellowstonského národného parku sa uvádza, že ak je zviera blízko chodníka, promenády, parkoviska alebo v ľuďmi obývanej oblasti, treba mu nechať priestor. Držať sa vo vzdialenosti najmenej 20 metrov od všetkých veľkých zvierat, či už to bizónov, losov, divých oviec, jeleňov či kojotov a vo vzdialenosti najmenej 90 metrov od medveďov a vlkov. Ak spozorujete divoké zviera, radšej sa otočte alebo sa vyberte inou cestou, aby ste sa vyhli kontaktu.

Video nie je vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!

Yellowstonský národný park udalosť nekomentoval, v súčastnosti prebieha vyšetrovanie. Podľa štatistiky z augusta 2018 je park domovom 4527 bizónov. Váha dospelého samca môže dosahovať až 900 kg. Zvieratá môžu byť agresívne a dokážu bežať rýchlosťou až takmer 50 km/h.