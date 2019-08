Panika v nemeckom meste: Pátrajú po jedovatej kobre, ktorá unikla z bytu

Zdroj: TASR/Caroline Seidel/dpa via AP

BERLÍN - Z bytu vo viacrodinnom dome v meste Herne na západe Nemecka unikla v nedeľu prudko jedovatá kobra. Miestne úrady sa snažia plaza vypátrať. Po budove rozsypali múku dúfajúc, že had v nej zanechá stopy. Nastražili tiež obojstrannú lepiacu pásku, do ktorej by sa kobra mohla zachytiť, píše v pondelok agentúra AP.