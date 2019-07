Španielska polícia vyriešila prípad únosu Slovenky! Pakistanec ju držal v byte niekoľko týždňov

Muž ju držal v byte v mestečku Tortosa pri Tarragone. Keď ju raz zamkol v byte a po prvý raz po troch týždňoch odišiel, žena sa dostala k mobilu a tiesňovým volaním sa jej podarilo upozorniť políciu na Slovensku. Policajti potom kontaktovali kolegov z Katalánska. Žena dokázala dôstojníkom v tiesňovom volaní iba povedať, že je zavretá v byte nad červeným mostom nad riekou a že v dome našla kus papiera s adresou Tortosa. Zdroj: La voz de Cádiz/ printscreen

Agenti Europolu upozornili regionálnu políciu Mossos d'Esquadra v Španielsku. Podľa nich Slovenka tvrdila, že ju Pakistanec núti k svadbe, ktorá sa vraj má uskutočniť do dvoch dní a ak by to žena ohlásila, vyhrážal sa, že ju zabije. Sobášom z donútenia chcel získať možnosť pobytu v Európskej únii. Polícia ženu našťastie našla a oslobodila. Muž bol zatknutý pre podozrenie zo spáchania trestného činu nezákonného zadržania v ten istý deň, keď žena zalarmovala políciu. Zdroj: La voz de Cádiz/ printscreen

Obeť povedala polícii, že sa stretla s pakistanským mužom na Slovensku prostredníctvom svojho brata, a keďže museli cestovať do Španielska za prácou, rozhodli sa cestovať spolu. "Povedala, že keď dorazili do Španielska, muž jej odhalil svoje plány získať občianstvo EÚ, ona však odmietla byť jeho súčasťou. Bola zadržaná proti jej vôli na vyše 20 dní, muž jej bránil v odchode a vo výnimočných prípadoch, keď opúšťal byt, uistil sa, že zamkol dvere kľúčom," uviedla polícia. Zadržaný sa už objavil na súde a bol prepustený na kauciu až do ukončenia trestného konania.