Moslim zavraždil svoju židovskú susedu, šokujúce rozhodnutie súdu: Za svoje činy nie je zodpovedný

V procese ide zatiaľ o predbežné rozhodnutie, ktoré vyniesol francúzsky súd minulý piatok. Moslim Kobili Traore (29) čelí obvineniu z vraždy svojej 65-ročnej susedky Sarah Halimiovej, ktorú zabil v apríli 2017. Podľa portálu The Times of Israel má vo francúzskom systéme spravodlivosti vyšetrujúci sudca za úlohu posúdiť, či by sa mal obžalovaný skutočne postaviť pred súd.

Traore tvrdil, že fajčil okolo pätnásť jointov na deň. Svoju susedu mal v deň vraždy brutálne zmlátiť a recitovať pri tom verše z Koránu. Potom ju vyhodil z okna z tretieho poschodia. „Zabil som Shaitan (diabla),“ kričal údajne po vražde. K vražde sa síce priznal, no francúzsky sudca má zrejme iný názor. Sudca, ktorý rozhoduje o tom, či sa postaví pred súd, totiž povedal, že Traore zrejme nebol zodpovedný za to, čo spravil.

65-yr-old Jewish woman Sarah Halimi was savagely murdered by 27-year-old Kobili Traoré. He beat her for an hour, then threw her 3 floors from her balcony shouting “Allahu Akbar”. Now, a French judge has ruled he wasn't responsible because he smoked weed. https://t.co/tmXXiuqre7