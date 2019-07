Manželia popíjali pri hotelovom bare na Kapverdách: FOTO Žena šla na záchod, našli ju mŕtvu

Starší manželia z anglického mesta Billingham si užívali dovolenku v luxusnom hoteli Riu Palace na Kapverdských ostrovoch. Nešťastiu pravdepodobne predchádzali Normine zdravotné problémy z minulosti.

„Popíjali sme drinky pri bazénovom bare s priateľmi, ktorých sme spoznali v hoteli. Norma odišla na záchod, ale nevrátila sa,“ opísal muž s tým, že jeho manželka mala v minulosti problémy s udržaním rovnováhy.

„Ďalej si pamätám, že nastal veľký rozruch, keď sa v bazéne našlo telo. Bola to Norma,“ dodal Paul.

Angličan sa domnieva, že jeho milovaná doň mohla nešťastnou náhodou spadnúť. „Ešte sa neudiala obhliadka koronerom, ale keď ju vyťahovali z bazéna, všimol som si malú jazvu, ktorú mala na tvári. Mala za sebou históriu problémov s rovnováhou. Vlani prežila pád z veľkej výšky. Kvôli tomu si myslím, že mohla nešťastnou náhodou spadnúť,“ uviedol muž.

Paul so slzami v očiach povedal, že Normu miloval celý život. Osud mu ju vzal v deviaty deň ich dovolenky. Jej telo bude prevezené do Anglicka, čo nie je lacná záležitosť. Mužovi však podali pomocnú ruku priatelia. Tí mu poskytli 7-tisíc libier, čo je takmer 7,8-tisíca eur. Paula to dojalo.

„Som dobre známy v meste, ale neuvedomil som si, do akej miery. Ukážka podpory bola ohromná. Sú to veľmi ťažké časy. Bojujem s množstvom problémov, takže je to dojemné. Hoci mi ju to nevráti späť, ale tá dobrosrdečnosť ľudí mi dodala silu a útechu,“ povedal.