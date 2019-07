Nebezpečenstvo, o ktorom sa mlčí: V Španielsku už zabilo Češku, číha tam v mori!

Češka tam prišla o život v druhej polovici júna. „Dňa 22. 6. 2019 zomrela česká občianka v Španielsku. Viac informácií nebudeme v tejto chvíli poskytovať,“ oznámila televízii Nova Zuzana Štíchová, hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.

Podľa tohto média sa v osudný deň v Španielsku topili až tri české turistky. Tým, že v tom čase sa na pláži nachádzali aj iní Česi, táto tragická udalosť mala viacero svedkov. „Sedela na pláži, naraz okolo nej bežala žena a za ňou muž, ani nekričali. Potom bežia späť s plavčíkom a odrazu vyťahujú z vody ľudí – tri ženy. Dve boli živé, jedna sa utopila,“ opísala hrôzostrašnú situáciu dcéra jednej zo svedkýň.

Tá si myslí, že dotyčná žena sa utopila, pretože nezvládla silné spätné vodné prúdy, ktoré sa zvyknú vytvárať pri pobreží s voľným vstupom do mora. „Mama tam bola s kamarátkami a ja jej hneď hovorím: Ako je to s prúdmi? Odpovedala, že nevie. Nikto z nich to nevedel. Moja mama nechýbala na ani jednej schôdzke, na toto je veľmi poctivá. Po tragédii bola schôdzka a opäť sa o tom nehovorilo,“ uviedla žena na margo toho, že o nebezpečenstve silných prúdov ani o tragédii im nikto nepovedal. „Je fajn, že delegát povie, pozor na kabelku, ale pozor na prúdy a ako z nich von, nevie ani on sám,“ dodala.

Odborníci v tejto súvislosti tvrdia, že s prúdom je najlepšie nebojovať. „Všetci tí, ktorí sa utopili kvôli spätným prúdom, nezabil samotný prúd, ale ich vyčerpanie v boji s ním,“ povedal pre TN.cz muž, ktorý má s danou problematikou skúsenosti. „Rip current (spätný prúd) vás nikdy nestiahne pod vodu, len vás odnesie od brehu. Jeho sila zvyčajne slabne po 50 až 100 metroch. Prúdy po niekoľkých minútach menia svoje umiestnenie – tam, kde pred chvíľou bol, už nie je, a tam, kde nebol, sa môže objaviť,“ dodal.