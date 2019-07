Škandál na Ukrajine: Zneužíval syna, z výchovných dôvodov ho bil a držal na reťazi ako psa

Úrady teraz chlapca jeho otcovi (36) a nevlastnej matke (27) z domu v dedine Aidar-Mykolaivka v Luhanskej oblasti odobrali. Muž má byť zbavený svojich rodičovských práv a čelí trestnému stíhaniu za zneužívanie dieťaťa a mučenie. Maximálny trest za tieto skutky je päť rokov, uviedol prokurátor Luhanskej oblasti na Ukrajine. Takto ho bil vlastný otec Zdroj: Polícia Luhansk Dieťa absolvovalo lekársku prehliadku v nemocnici Novoaidarsky a pravdepodobne bude presunuté do detského domova. „Dieťa sa do tejto rodiny nevráti,“ povedal hovorca prokuratúry. Správy hovoria, že chlapca už raz rodine odňali, ale otec dostal povolenie vziať si ho z detského domova k sebe po tom, čo sa rozviedol s chlapcovou matkou a priviedol si do domu druhú manželku.