Ďalšie mrazivé FOTO smrti obletelo svet! Dvojročné dievčatko zahynulo v objatí s otcom (†26)

Rieka Rio Grande tečie na území dvoch krajín - Mexiko a USA. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump je známy svojou tvrdou imigračnou politikou. Aby zabránil prílevu migrantov z Latinskej Ameriky, k hraniciam poslal niekoľko tisíc vojakov.

Juhoameričania sú aj napriek tomu odhodlaní podstúpiť nebezpečnú cestu do USA. Vydala sa na ňu aj trojčlenná rodina Ramírezových. Óscarovi a jeho dcére Valerii sa však stala osudnou. Ich bezduché telá boli objavené na brehu rieky neďaleko mexického mesta Matamoras, iba niečo vyše kilometra od texaského mesta Brownsville.

Tragédia vyšla najavo po tom, čo na policajnú stanicu v Matamorose zatelefonovala Vanessa Ávalosová, Óscarova manželka a Valeriina matka. Podľa jej slov ich k zúfalému kroku donútilo ťaženie proti migrantom, ktoré začali mexické úrady. Miestna vláda v reakcii na udalosť uviedla, že nechcela, aby k niečomu takémuto došlo. Zároveň podotkla, že americká administratíva im hrozí vysokými clami, ak voči utečencom nepodniknú nijaké kroky.

Mužova sestra Wendy médiám povedala, že len čo by sa cez rieku dostali, šli by do imigračného centra. „Hovorili, že sú vystrašení a že to pre utečencov vyzerá stále horšie,“ dodala. Verili, že sa im podarí tískať azyl v Spojených štátoch. Prírodnú hranicu sa rozhodli prekročiť nelegálne po tom, ako si uvedomili, že samotný proces by trval niekoľko týždňov.

Dlhoročná policajná reportérka dúfa, že situácia sa čoskoro zmení k lepšiemu. Podľa nej rodiny v Latinskej Amerike nemajú nič, keďže žijú vo veľkej biede, a preto sú ochotné s vidinou kvalitnejšieho života riskovať aj vlastné životy. „Najskôr hranicu prekročil on s dievčatkom a nechal ho na americkej strane. Potom sa otočil a vracal sa na druhú stranu pre manželku, no dievčatko sa vrhlo do vody za ním. Keď sa ho usiloval zachrániť, strhol ich prúd,“ opísala Le Ducová vo svojej reportáži pre britský denník The Guardian.

Fotografia 26-ročného Óscara a jeho dcéry Valerie, ktorá mala len 23 mesiacov, dojala svet. Snímka zachytáva, ako ležia vo vode pri brehu s tvárami pod hladinou. Dievčatko má ruku obtočenú okolo otcovho krku, držalo sa ho aj v posledných sekundách.

„Rieka je zradná, tí, ktorí odtiaľto nepochádzajú, ju nepoznajú. Vyrástla som neďaleko Ria Grande a nikdy by som sa do nej nešla ani kúpať. Je tam spodný prúd a víry, ktoré vás vtiahnu pod hladinu,“ vysvetlila tamojšia policajtka Claudia Hernándezová.

Doplnila ju mníška Isabel Turciosová, ktorá vyčerpaným utečencom poskytuje pomoc. „Ľudia sú zúfalí, čakať sa im nechce. Vedia, že pomyslená sloboda je za riekou. Do vody vstupujú bez akejkoľvek ochrany, bez plávacích viest, nemajú pri sebe nič, čo by im pomohlo. Hovoria, že ak Boh chce, aby sa cez rieku dostali, zvládnu to,“ povedala Turciosová.

Americký prezident Donald Trump sa tento týždeň navyše zmienil, že miliónom ľudí, ktorí nezákonne prenikli do USA cez južnú hranicu, hrozí deportácia.

Mexické médiá prirovnali snímku dokumentujúcu smrť otca a dcéry k fotke sýrskeho chlapca Alana Kurdiho. Ten sa utopil v roku 2015 pri gréckom ostrove Kos v čase, keď utečenecká kríza vypukla.