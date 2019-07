Tajomstvo jeho zmiznutia neodhalili ani po rokoch: Friedrich mal kruto popraviť susedov, záhadná skica

Za cenné informácie o Friedrichovi úrady ponúkajú odmenu 5000 eur. Plán je jasný, zadržať ho. Aj za pomoci verejnosti. Všetko je však márne. Muž utiekol na svojom aute do blízkeho lesa, tam zaparkoval a pokračoval po vlastných. "Varovanie: Môže mať pri sebe zbraň," upozorňuje aj roky po krvavej udalosti v rakúskom Štajersku polícia.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Tajomstvo jeho zmiznutia teda zostáva nateraz neodhalené. Vyšetrovatelia údajne využili všetky možnosti, ktoré len mohli. Stovky zástupcov zákona v teréne, policajné psy, kamery s nočným videním, detektory, vrtuľníky,...Prehľadali jaskyne aj opustené bane.

Pátranie stálo celkovo 3,5 milióna eur, policajti pracovali 85-tisíc hodín nadčas. Vášnivý milovník prírody Friedrich sa však jednoducho prepadol pod zem. Nezanechal dokonca ani stopy DNA. Zostali len špekulácie. O prípade informovalo viacero rakúskych médií, medzi nimi aj kurier.at.

V slepej uličke

Omnoho čudnejšie je však to, že ani po čase, keď sa po zime roztopil sneh, nenašli jeho telo, ako sa očakávalo. Pozornosť polície sa teda sústredila na okolité štáty. No nič neprinieslo svoje ovocie. Stovky podnetov, ktoré vyšetrovatelia preverili, viedli do slepej uličky.

Dokonca aj záhadná skica, ktorú objavili len približne 300 metrov od miesta, kde podozrivý zaparkoval auto, na ktorom unikol. Grafologická správa totiž preukázala, že Friedrich nebol jej autorom. Napriek všetkému sa polícia nevzdáva. Ak sa im do rúk dostane relevatná informácia, sú pripravení prípad znova otvoriť.

Friedrich mal chladnokrvne zabíjať, potom utiekol. Zdroj: Getty Images

K tragédii v obci Stiwoll v rakúskej spolkovej krajine Štajersko došlo 29. októbra 2017. Miestny obyvateľ Friedrich, ktorému bola údajne blízka nacistická ideológia, mal zavraždiť 64-ročného muža, o rok staršiu ženu a zraniť 48-ročnú ženu. Príčinou mal byť susedský spor. Po incidente z bezpečnostných dôvodov, keďže bol podozrivý na úteku, uzavreli v obci základnú aj materskú školu.

Miesto je známe aj tým, že tu spoločne harmonicky nažíva len približne 700 obyvateľov. Na podobný zločin si snáď ani nespomínajú. "Toto nie je bežný prípad v malej komunite, kde každý pozná každého," vyjadril sa Edwin Benko z Krízového tímu.