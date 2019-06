Neobvyklá udalosť v Beskydách: Skupinu turistov zasiahol blesk, mali obrovské šťastie

K neobvyklej udalosti došlo krátko po 13.00 h v horskom teréne medzi obcou Ostravica a Lysou horou. Štyrom posádkam zdravotníckej záchrannej služby pomáhali členovia horskej služby. Turistov zasiahol blesk, ktorý udrel do neďalekého stromu.

"Sedemnásťročný mladík mal po zásahu spálený odev a utrpel popáleniny prvého až druhého stupňa v oblasti trupu. O rok mladší chlapec bol úderom blesku zrazený na zem, zasahujúci lekár uňho zistil stopy po zásahu, neutrpel však popáleniny," uviedol hovorca záchranárov Lukáš Humpl.

Šestnásťročné dievča bolo po zásahu blesku otrasené rovnako ako 19-ročná žena. "Päťdesiatročná žena bola úderom blesku podľa všetkého odhodená a pri páde na zem si poranila hlavu. Chvíľu bola v bezvedomí, so záchranármi však už neskôr v kontakte," povedal Humpl. Záchranári pacientov prepravili do zdravotníckych zariadení. "Mladíka s popáleninami prepravili na urgentný príjem Fakultnej nemocnice Ostrava, ďalších štyroch pacientov do frýdecko-místeckej nemocnice," dodal hovorca.