Jednoznačné stanovisko Ruska: Nezasahovalo do eurovolieb, chce silnú a stabilnú Európu

MOSKVA - Rusko popiera, že by bolo zasahovalo do nedávnych volieb do Európskeho parlamentu (EP). V rozhovore pre denník Rossijskaja gazeta to uviedol námestník tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Alexandr Venediktov.

Upozornil v tejto súvislosti, že doteraz nikto nepredložil dôkazy o údajných snahách Ruska ovplyvniť výsledok volieb v USA či Európe. Venediktov v rozhovore zdôraznil skutočnosť, že "na Západe sa nikto ani nesnaží zakryť, že sa ten príbeh o notoricky známom ruskom zasahovaní stal už zaužívaným nástrojom na vybavovanie si politických sporov".

Ako príklad uviedol kauzu bývalého rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, keď sa "liberálna tlač najprv chytila témy sprisahania za účasti netere ruského oligarchu", ale keď Strache odstúpil, v rozvíjaní témy "ruskej stopy už nikto nepokračoval". "A potom sa ukázalo, že Rusko s tým nemá nič spoločné a neter ruského oligarchu bola bosnianska študentka špeciálne najatá na túto provokáciu," vyhlásil Venediktov.

Články o tom, že Rusko má záujem na víťazstve pravicových strán, považuje Moskva za absurdné, dodal Venediktov. Vysvetlil, že ak Rusko má na niečom skutočný záujem, tak je to silná a stabilná Európa, ktorej štáty budujú vzťahy so zahraničnými partnermi na základe svojich štátnych záujmov. Venediktov uviedol, že v Moskve považujú za chybu deliť európske politické strany na "proruské" a "protiruské", lebo "politici naklonení Rusku a vyslovujúci sa za konštruktívne vzťahy s ním sú vo všetkých európskych stranách".

Za rovnako nevhodné považuje aj to, aby pravicoví a euroskeptickí politici dostávali nálepku "priatelia Moskvy". Poukázal na to, že v Európe "je nemálo pravicových strán - najmä v Pobaltí, Poľsku či Škandinávii -, ktorých lídri sú známi takou bezmedznou protiruskou rétorikou, akej niet páru".

Rozhovor s Venediktovom sa uskutočnil pri príležitosti medzinárodnej konferencie predstaviteľov bezpečnostných služieb, ktorá sa bude konať 18.-20. júna v ruskom meste Ufa. Venediktov spresnil, že napriek silnej protiruskej kampani účasť na konferencii potvrdili predstavitelia krajín ako Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko, Srbsko, Turecko, Fínsko, Nórsko, Rumunsko, Slovensko, Cyprus, Malta, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina.

Venediktov poukázal na to, že zoznam účastníckych krajín z Európy sa každý rok zvyšuje, čo vníma ako "veľmi pozitívny signál, ktorý naznačuje, že bez ohľadu na snahy démonizovať Rusko, sú európski partneri presvedčení, že bez dialógu s nami je jednoducho nemožné úplne vyriešiť kľúčové otázky regionálnej a globálnej bezpečnosti". Dodal, že do Ufy by mal pricestovať aj zástupca rady národnej bezpečnosti USA.

Spresnil, že jednou z tém konferencie bude aj tzv. hybridná vojna. Uviedol, že "takmer vo všetkých štátoch je možné nájsť jasné stopy používania hybridných metód vplyvu: agresívnej propagandy, podkopania národného hospodárstva, destabilizácie domácej politickej situácie, diplomatického tlaku, vojenských provokácií, kybernetických útokov". Venediktov v tejto súvislosti poukázal na to, že ak by sa metódy hybridnej vojny neuplatňovali voči Sýrii alebo na východe Ukrajiny, "riešenie problémov v uvedených krajinách by bolo už dávno na svete".