Počet mŕtvych turistov v dovolenkovom raji stúpa! Záhadné úmrtia už vyšetruje aj FBI

Robert Wallace cestoval po svete so svojou ženou a priateľmi, tvrdo pracoval a rád sa zabával pri dobrom alkohole. Podľa jeho netere nebol nijaká padavka, avšak v apríli ochorel takmer ihneď, ako vypil škótsku z minibaru v hoteli Hard Rock Hotel & Casino. O tri dni neskôr bol mŕtvy. David Harrison z Marylandu zomrel minulý rok v tom istom rezorte. Vzal ženu a 12-ročného syna do Dominikánskej republiky, aby tam oslávili výročie svadby. Vedenie Hard Rock Hotel & Casino uviedlo, že je presvedčené, že boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy. Miranda Schaup-Wernerová a Yvette Monique Sportová zomreli v stredisku Bahia Principe. Ich úmrtné listy uvádzajú ako príčinu smrti u oboch infarkt. Ale Felecia Nievesová, sestra Yvett tomu neverí. „Sľúbili nám, že do troch mesiacov dostaneme toxikologickú správu. K dnešnému dňu, a to je už takmer rok, nemáme nič,“ povedala Nievesová. Zdroj: YouTube Edward Holmes a Cynthia Dayová oslavovali zásnuby. Našli ich v hotelovej izbe v posteli v sesterskom stredisku Bahia Principe. Okolo prípadov je podozrivo ticho, no lokálne americké médiá už začínajú vyzývať turistov k opatrnosti. FBI pomáha dominikánskym úradom pri vyšetrovaní všetkých šiestich úmrtí. Strediská uviedli, že spolupracujú s policajnými orgánmi. Lekárske správy úmrtia nespájajú. Hotelové rezorty sa sťažujú, že pociťujú ekonomický dopad negatívnej publicity. Z takmer sedem miliónov turistov, ktorí navštívia Dominikánsku republiku, je totiž väčšina z USA.