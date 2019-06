Dramatická záchrana: Dievčinu (17) chcel žralok zožrať zaživa, jej otec urobil odvážnu vec

SEVERNÁ KAROLÍNA - Iba 17-ročná Paige Winterová sa stala v nedeľu obeťou napadnutia žraloka a prišla o nohu a niekoľko prstov. Útok sa odohral vo Fort Macon State Park v americkom štáte Severná Karolína. Dievča by však už vôbec nemuselo byť na svete, keby ho nezachránil jej otec-hrdina. Keď videl, čo sa deje, skočil do vody a predátorovi dal lekciu.

Pôvodne to mal príjemný rodinný deň strávený spolu na pláži, no život 17-ročného dievčaťa sa po útoku žraloka zmenil úplne naruby. Našťastie mala Paige pri sebe veľkú oporu. Keď jej otec Charlie videl, čo sa deje, neváhal ani chvíľu. Hasič a záchranár sa pustil do nerovného boja s predátorom a uštedril mu päť tvrdých rán do nosa, čo primälo zviera ujsť. Dcéru sa mu potom podarilo dostať do bezpečia na breh.

Dievča skončilo s hlbokými ranami. Letecky ho previezli do nemocnice a museli mu amputovať ľavú nohu nad kolenom. Tínedžerka prišla aj o niekoľko prstov a v budúcnosti sa predpokladá, že bude musieť podstúpiť transplantáciu na ruke. Jej rodina je však aj tak rada, že sa nestalo nič horšie. Nemusela byť totiž vôbec medzi živými.

Paige Winterová Zdroj: GoFundMe ​

Príbuzní zriadili na internete crowfundingovú zbierku, ktorá im má pomôcť zaplatiť náklady za lekársku starostlivosť a rehabilitáciu, ktorú bude musieť Paige podstúpiť, aby sa mohla opäť zaradiť do bežného života. Za dva dni sa im už podarilo takmer vyzbierať cieľovú sumu 25-tisíc dolárov (cca 22 230 eur).

Napriek tejto otrasnej skúsenosti však tínedžerka nezanevrela na žraloky. Jej mama Marcy tvrdí, že Paige chce, aby všetci vedeli, že tieto zvieratá nie sú naši nepriatelia. Rodina sa všetkým poďakovala aj za ich modlitby.